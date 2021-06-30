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世卫组织驻华代表高力：中国消除疟疾经验助力实现全球目标

2021年06月30日17:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月30日电 （记者李琰）世界卫生组织6月30日向中国颁发国家消除疟疾认证。当日，世卫组织驻华代表高力发表署名文章《中国通过世卫组织的无疟疾状态认证》，称赞中国的疟疾防治工作早在上世纪50年代就已开始，2010年又启动了国家疟疾消除规划，这项工作取得了惊人的成果。高力说，自2017年以来，中国报告的本土疟疾病例数一直为零。在一个独立的认证小组今春进行了现场考察后，世卫组织于6月30日认证了中国的无疟疾状态。中国经验将助力实现全球目标。

高力认为，国家疟疾预防和控制计划要取得成功，需要有高级别的政治承诺，并将其转化为充足的国内经费支持和往往坚持数十年的干预措施，甚至在国家实现无疟疾状态之后也是如此。有效的数据系统、强大的社区参与和卫生条件的改善也是成功的关键。这些正是中国消除疟疾的经验之举。

高力在文中提醒说，像中国这样已经获得无疟疾状态认证的国家应保持警惕，以防疟疾卷土重来。云南省毗邻3个疟疾流行国家：老挝、缅甸和越南。未来的工作还应包括继续联系并支持本区域的疟疾流行国家。如同当前的新冠肺炎疫情大流行一样，没有密切的跨境合作，任何国家也无法控制疟疾。

今年5月，世界卫生大会通过一项重振并加快全球消除疟疾工作的新决议。决议呼吁各国加大对卫生服务的投入和支持，确保不让一个人掉队；维持并增加对全球防治疟疾工作的充足供资；加大对新工具研发的投入。

高力强调，中国可以在实现全球目标方面发挥作用，贡献中国在消除疟疾方面的重要经验。全球和本区域的许多国家可以从不断的经验分享中受益，帮助本国疟疾规划的实施。

(责编：刘叶婷、刘慧)

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