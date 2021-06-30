人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

委内瑞拉政府祝贺中国共产党成立100周年

2021年06月30日11:46 | 来源：新华社
小字号

　　新华社波哥大6月29日电（记者高春雨）加拉加斯消息：委内瑞拉总统马杜罗日前代表委政府、统一社会党和人民祝贺中国共产党成立100周年及委中建交47周年。马杜罗说，百年来，中国共产党引领拥有数千年悠久历史和深厚文化底蕴的中国取得了举世瞩目的成就。

　　委政府28日晚在总统府举行中国共产党成立100周年暨委中建交47周年庆祝大会。马杜罗说，委中两国从未像当前如此紧密团结。委方重申，中国过去、现在和将来都拥有委人民的绝对支持，委中团结永远牢不可破。

　　马杜罗指出，中国积极同国际社会开展抗疫合作，向包括委在内的拉美国家予以大力支持，委方再次对中方万里驰援义举表示诚挚感谢。

　　中国驻委大使李宝荣在致辞中表示，中国共产党历经百年峥嵘岁月，团结带领中国人民成功实现国家独立、民族解放和繁荣富强。今年适逢中委建交47周年和委争取独立的卡拉沃沃战役胜利200周年，中方愿以此为契机同委方携手努力，在“一带一路”倡议框架内扩大互利合作，推动中委全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部