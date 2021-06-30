新华社波哥大6月29日电（记者高春雨）加拉加斯消息：委内瑞拉总统马杜罗日前代表委政府、统一社会党和人民祝贺中国共产党成立100周年及委中建交47周年。马杜罗说，百年来，中国共产党引领拥有数千年悠久历史和深厚文化底蕴的中国取得了举世瞩目的成就。

委政府28日晚在总统府举行中国共产党成立100周年暨委中建交47周年庆祝大会。马杜罗说，委中两国从未像当前如此紧密团结。委方重申，中国过去、现在和将来都拥有委人民的绝对支持，委中团结永远牢不可破。

马杜罗指出，中国积极同国际社会开展抗疫合作，向包括委在内的拉美国家予以大力支持，委方再次对中方万里驰援义举表示诚挚感谢。

中国驻委大使李宝荣在致辞中表示，中国共产党历经百年峥嵘岁月，团结带领中国人民成功实现国家独立、民族解放和繁荣富强。今年适逢中委建交47周年和委争取独立的卡拉沃沃战役胜利200周年，中方愿以此为契机同委方携手努力，在“一带一路”倡议框架内扩大互利合作，推动中委全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

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