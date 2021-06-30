人民网北京6月29日电 （记者王海林）6月29日，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所联合乌克兰汉学家协会等举办“中国与乌克兰战略伙伴关系十周年：成效与前景”视频研讨会，旨在回顾总结中乌关系的发展历程，探讨两国未来合作的方向，推动中乌共建“一带一路”迈向高质量发展。中乌相关领域专家、学者30余人参会。

中国驻乌克兰特命全权大使范先荣在致辞中指出，中乌建立战略伙伴关系的十年间取得了很多成就。政治上，双方坚持相互尊重对方独立、主权和领土完整，不干涉彼此内政，尊重对方根据本国国情选择的发展道路，坚持平等相待、互惠互利。经济上，两国务实合作进展迅速。贸易额从10年前的不到90亿美元，扩大到去年的154亿美元，中国稳居乌第一大贸易伙伴国地位。在科技、教育、文化等领域，两国合作不断推进，十年来在乌开设的孔子学院及孔子课堂从3家增加到8家，乌克兰人学习汉语、了解中国文化的兴趣大大增加，互派留学生数量不断增加。新冠疫情以来，中乌双方开展了积极的抗疫合作。中方专家与乌方进行了多次抗疫经验视频交流，向乌提供了紧急人道援助和大批抗疫物资。未来，中乌在贸易、基础设施、科技、交通物流、人文等各领域的合作充满潜力，前景可期。

乌克兰驻华大使馆临时代办张娜·列亲斯卡表示，两国于2011年6月20日所签署的《中华人民共和国和乌克兰关于建立和发展战略伙伴关系的联合声明》开启了中乌关系与合作的历史新纪元。此后，两国在政治、经贸、文化、教育、医药、航天等领域的合作不断加强。

中国社会科学俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志指出，尽管相距遥远，但双边的政治、经济和人文交往一直保持在比较高的水平上，两国人民和学界也特别珍视双方的传统友谊，并不断提升各领域合作的水平。

与会专家一致认为，虽经历困难与挑战，但中乌两国始终守望相助，关系稳步向上，合作日益深入。未来，两国间的合作潜力巨大、前景广阔，双方携手共进，必将实现合作共赢、共同发展，造福两国人民。

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