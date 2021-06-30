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世卫组织：中国获得消除疟疾认证是了不起的壮举

2021年06月30日10:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月30日电 （记者张朋辉）6月30日，世界卫生组织发布新闻公报称，中国正式获得世卫组织消除疟疾认证。公报说，中国疟疾感染病例由1940年代的3000万减少至零，是一项了不起的壮举。

世卫组织总干事谭德塞在新闻公报中向中国消除疟疾表示祝贺。谭德塞说：“中国的成功来之不易，这主要得益于中国数十年的持续精准防控。”

世界卫生组织西太平洋区域主任葛西健表示：“中国为实现这一重要里程碑所作的不懈努力表明，强有力的政治承诺、加强国家卫生系统，可以战胜疟疾这一大公共卫生挑战。中国的成就使西太平洋地区朝消除疟疾的目标更近了一步。”

根据世卫组织的标准，一个国家或地区连续3年没有本土疟疾病例，并建立有效的疟疾快速检测、监控系统，制定疟疾防控方案，才能获得消除疟疾认证。中国自2017年以来已连续4年无本地原发感染疟疾病例报告，并于去年正式向世卫组织申请国家消除疟疾认证。

世卫组织还在新闻公报中详细介绍了中国消除疟疾的做法和经验。中国科学家从中草药中发现并提取了青蒿素，青蒿素联合疗法是当前最有效的抗疟药物。屠呦呦因此获得诺贝尔生理学或医学奖。中国也是最早广泛使用药浸蚊帐预防疟疾的国家之一。

此外，中国建立了全国疟疾等传染病网络报告系统和疟疾实验室检测网络，完善了疟疾媒介监测和疟原虫抗药性监测体系，制定了“线索追踪、清点拔源”的工作策略，探索总结出疟疾报告、调查和处置的“1-3-7”工作模式及边境地区的“3＋1防线”。“1-3-7”工作模式，即1天内进行病例报告，3天内完成病例复核和流调，7天内开展疫点调查和处置，这一模式已经成为全球消除疟疾工作模式，正式写入世卫组织的技术文件向全球推广应用。

世界卫生组织全球疟疾规划主任佩德罗·阿隆索高度评价中国消除疟疾的成就和经验。他说：“几十年来，中国一直在不懈探索，取得实效，并对全球抗击疟疾产生了重要影响。中国政府和中国人民的探索与创新加快了消除疟疾的步伐。”

据世卫组织的数据，2019年，全球疟疾病例约为2.29亿例，死亡病例40.9万例。其中，世卫组织非洲区域疟疾病例和死亡病例约占全球的90%以上。

(责编：高歌、常红)

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