新华社墨西哥城6月29日电（记者朱雨博）圣约翰消息：中国政府援助安提瓜和巴布达的新冠疫苗29日下午运抵安巴首都圣约翰维尔伯德国际机场。安巴总理布朗、外交部长格林、卫生部长约瑟夫、中国驻安巴使馆临时代办王尔东等前往机场迎接并出席交接仪式。

王尔东在交接仪式上表示，此次中方向安巴援助疫苗，蕴含了中国人民对安巴人民的深情厚谊，体现了中国政府坚持同舟共济、倡导团结合作的国际理念，是中方落实共建人类命运共同体理念的具体举措，也是中方为提高疫苗在发展中国家可及性和可负担性所采取的切实行动。中方愿继续在力所能及的范围内向安巴提供支持，共同抗击疫情，推动双边关系迈上新台阶。

布朗代表安巴政府感谢中方，并表示中国疫苗已证明了它的有效性和安全性。他说，中国是安巴最亲密的伙伴之一，总在安巴面临困难时施以援手，多年来为安巴发展经济民生提供了宝贵支持。在帮助和支持发展中国家方面，中国一贯走在前列，期待双方继续深化合作。

约瑟夫对中方多次向安巴捐赠新冠检测试剂、防护服等防疫物资表示感谢。他强调，中国疫苗将为安巴早日实现群体免疫做出积极贡献。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至29日，安提瓜和巴布达累计新冠确诊病例1263例，累计死亡42例。

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