澳大利亚正在应对由新冠变异病毒德尔塔毒株引发的几处聚集性感染。一些卫生专家认为，澳大利亚正经历新冠疫情暴发以来最危险阶段。

【染疫人数可能“蹿升”】

澳大利亚国库部长乔希·弗赖登伯格28日告诉澳大利亚广播公司，德尔塔毒株在澳出现，意味着疫情进入“新阶段”，澳大利亚抗疫面临“关键时刻”。

澳大利亚本轮聚集性感染累计确诊病例已达130例。首个病例16日被发现，是悉尼一名没有接种疫苗的司机。他疑似在接送一名外籍机组人员时感染德尔塔毒株，其间据信没有戴口罩。

悉尼所属新南威尔士州28日报告过去24小时新增18例确诊病例，27日和26日分别新增30例和29例。“我们必须做好数字蹿升的准备，”州长格拉迪丝·贝雷吉克利安说，“出现这种毒株，家庭内部100%会传染。”

据国际媒体报道，澳大利亚约80%人口现处在某种形式的疫情防控措施下。东部城市悉尼、北部城市达尔文28日处于“封城”状态；西部城市珀斯一名居民一周多前从悉尼回来后病毒检测呈阳性，触发珀斯下达“口罩令”并发出“封城”警告。

【接种、隔离问题凸显】

澳大利亚迄今累计新冠病例低于3.1万例，完成疫苗接种的人数只占全国人口5%。近来聚集性感染使澳大利亚进展缓慢的疫苗接种计划引发关注。

卫生政策顾问比尔·鲍特尔说，政府需要考虑加快疫苗接种，把两剂阿斯利康疫苗的接种间隔从12周缩短至8周。鲍特尔认为，澳大利亚面临去年疫情暴发以来的“最严重危机”。

澳大利亚本轮疫情还暴露出酒店隔离措施存在问题。这是近期大多数社区病例的源头。

一名矿工疑似在昆士兰州布里斯班市的酒店隔离期间感染德尔塔毒株，接着飞往北领地区一处黄金矿山，并在那里传染了至少6人。其中一名染疫矿工回到在昆士兰的家，另一人前往新南威尔士州。

昆士兰州28日新增3例确诊病例，包括那名返乡矿工。州长安娜斯塔西娅·帕拉什丘克认为，接下来的24小时到48小时“非常关键”，关系到疫情是否蔓延。

澳大利亚政府试图在全国各地查找900名可能染疫的矿工。（陈丹）（新华社专特稿）

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