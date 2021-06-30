驻俄使馆举办庆祝中国共产党成立100周年与新时代中俄关系研讨会。人民网记者 张光政摄

人民网莫斯科6月29日电 （记者张光政）6月29日，中国驻俄罗斯大使馆与俄中友好协会、俄罗斯科学院远东研究所共同举办研讨会，隆重庆祝中国共产党成立100周年，并就新时代中俄关系深入交流研讨。中国驻俄大使张汉晖，俄国家杜马（议会下院）第一副主席、俄共中央第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫，俄科学院远东研究所代所长马斯洛夫以及俄国家杜马、主要政党、外交部、俄中友协、学术界约40名代表与会。

张汉晖大使在致辞中表示，回望波澜壮阔的百年历程，中国共产党坚守“为人民谋幸福、为民族谋复兴、为人类谋和平与发展”的初心使命，团结带领中国人民迎来了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。中国的沧桑巨变深刻影响着当今世界，为保障世界和平与发展作出巨大贡献。百年苦难辉煌表明，中国共产党是始终坚持推进马克思主义中国化的创新型政党，是始终坚持以人民为中心的服务型政党，是始终坚持自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的学习型政党。中国共产党用百年探索实践回答了关乎中华民族前途、中国人民福祉的命运之问、发展之问、历史之问。中国共产党的崇高领导地位是历史的选择、人民的选择，任何妖魔化中国特色社会主义制度、分裂中国共产党和中国人民的图谋都不会得逞。

张大使指出，过去一个世纪也是中苏、中俄关系在曲折中发展、逐渐成熟的百年。今天的中俄合作蓬勃发展，为两国人民带来福祉，也为国际社会树立了新型国际关系的典范。中俄关系具有强大内生动力和独立价值，中俄“背靠背”战略协作成为维护国际公平正义的中流砥柱。面对百年未有之大变局，中方愿同俄方根据两国元首视频会晤为中俄关系设定的新目标、新任务，以纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为契机，全面加强政治支持，持续深化互利合作，旗帜鲜明践行真正的多边主义，共同构建人类命运共同体。同时，双方要坚决反制外部势力无理干涉，防范任何挑拨离间中俄关系的图谋，营造有利于中俄发展振兴和世界繁荣稳定的国际环境。

梅利尼科夫、马斯洛夫等与会嘉宾积极评价中共作为百年大党所取得的辉煌历史成就，赞赏中共卓越领导力是不断创造中国奇迹的“成功密码”，“中国之治”不仅为维护世界和平作出独特贡献，也为各国探索符合本国国情的发展道路和加强政党建设提供了可资借鉴的百年启示录。与会嘉宾还深情忆及同中国共产党和人民的交往历史，强调俄社会各界都坚定支持中俄友好事业，愿同中国共产党加强党际交往和治国理政经验交流，坚定推进欧亚经济联盟同“一带一路”倡议对接合作，坚决反对外部势力干涉中俄内政并在两国之间“打楔子”。俄方高度评价习近平主席提出的人类命运共同体理念，愿同中方携手积极参与国际治理，提出更多公正合理的国际议程。

会前，与会嘉宾饶有兴致地观看了《追寻美好生活》和《美丽中国》图片展，深入了解中国共产党带领各族人民全面打赢脱贫攻坚战的伟大实践。

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