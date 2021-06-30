欧洲和美国研究人员认为，由于所含水汽太少，金星大气层中不可能存在生命。这份研究报告刊载于28日出版的英国《自然·天文学》杂志。

英国贝尔法斯特女王大学与美国航空航天局研究人员分析探测器观测到的金星有关数据以及地球上最耐旱、最耐酸的微生物生存环境，发现即使这些微生物“也不可能在金星上生存”。与支持地球生命形态所必须的水平相比，金星大气层水含量不足这一水平最低限的1%。研究报告主要作者、贝尔法斯特女王大学微生物学家约翰·霍尔斯沃斯说，二者差距“不可逾越”。

欧洲南方天文台去年9月说，研究人员在金星大气层中探测到磷化氢踪迹，认为这可能是某种生物留下的生命印记。贝尔法斯特女王大学和美国航空航天局研究人员因此展开研究，探讨金星大气层是否可能存在生命。

得知最新研究结果，参与欧洲南方天文台研究的美国麻省理工学院天体物理学家萨拉·西格在电子邮件中说，先前研究无意证明金星“绝对宜居”，只是希望探索各种可能性。她说，目前科学家倾向于认为，金星不适宜生命生存。

金星因质量和体积等与地球类似，被称作地球“姐妹星”，不过，金星表面环境和大气状况与地球截然不同。西格的同事雅努什·佩特科夫斯基说，如果金星大气层存在生命，那一定是人类未知的生命形态。（袁原）【新华社微特稿】

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