老挝南公1水电站全景图。三峡中水电老挝南公1水电站项目部供图

人民网曼谷6月29日电（记者孙广勇）6月29日下午，老挝南公1水电站第二台机组顺利完成72小时试运行，是继6月25日首台机组72小时试运行顺利完成后实现的又一重大节点目标。至此，老挝南公1水电站全部2台机组正式投产发电。

2021年恰逢中老建交60周年，也是中老友好年，作为中国三峡集团中水电公司在老挝投资建设的第三个BOOT水电站项目，老挝南公1水电站项目是“一带一路”倡议在老挝结出的硕果，也是中老两国务实合作、互利共赢的典范。项目建设将助力打造中国水电产业“走出去”升级版，助力老挝实现“东南亚蓄电池”战略目标；同时，项目建设可以有效带动当地就业，建成后将极大改善当地电力缺口，促进南部电网稳定，促进当地经济发展，提高人民生活水平，并为老挝培养一支高素质水电站建设、运行队伍。

南公1水电站位于老挝南部阿速坡省的南公河上，坐落在老挝、越南、柬埔寨三国交界区域，以发电为主要目标，兼顾防洪、灌溉、旅游等。电站于2017年10月31日正式开工，总装机160MW，总库容6.51亿立方米。

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