人民网北京6月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

应二十国集团主席国意大利外长迪马约邀请，国务委员兼外长王毅将于6月29日以视频方式出席二十国集团外长会。会议将就多边主义、全球治理等议题进行讨论。

总台央视记者：你刚刚发布了王毅国务委员将出席二十国集团外长会的消息，能否进一步介绍王毅国务委员参会具体情况及预期成果？

汪文斌：在当前形势下，践行多边主义，推动完善全球经济治理十分重要。二十国集团作为国际经济合作主要论坛，应该在推动全球抗疫、经济复苏方面发挥更大的引领作用。中方希望通过本次外长会，推动各方弘扬伙伴精神，加强团结合作，对外发出引领全球抗疫、恢复世界经济、完善全球经济治理、促进包容可持续发展的有力信号，为罗马峰会成功奠定基础，为世界尽早战胜疫情、实现经济稳定复苏注入信心和动力。

法新社记者：意大利总理周五表示，智利的情况说明中国科兴疫苗“有效性不够”。请问外交部对此有何评论？

汪文斌：中方一贯高度重视疫苗的安全性和有效性。中国疫苗研发企业严格根据科学规律和监管要求，全力以赴推进新冠疫苗的研发工作，并积极开展国际合作。世卫组织已经批准将中国有关疫苗列入紧急使用清单，充分证明中国疫苗和技术路线的安全性和有效性。

我们也注意到，一个时期以来，国际上不少国家政府和卫生机构对中国疫苗的安全性、有效性给予积极评价。一些国家的民调也显示，当地民众对中国疫苗有着充分的信心。

中方将继续为疫苗在发展中国家的公平可及作出实实在在的贡献。

《环球时报》记者：我们注意到，近日有报道指出，权威医学期刊《柳叶刀》新冠肺炎疫情委员会疫情溯源特别工作组中的美国专家受到“威胁”，甚至有“压力”迫使工作组主席要求专家们放弃有充足科学证据证明的“蝙蝠成为新冠病毒自然宿主”论，转而支持“实验室泄漏”论。部分工作组专家可能不得不以辞职的方式，维护其所坚守的科学立场。外交部对此有何评论？

汪文斌：我也注意到了有关消息。我还注意到，美方要求终止对美国早期新冠肺炎病例的科学研究，认为此举对美国不利。这再次暴露了美方声称的推进科学溯源是假，借疫情搞政治操弄是真；防范疫情再次暴发是假，向中国甩锅推责是真。

溯源是严肃的科学问题，应当由全球科学家合作开展。但是，一段时间以来，美方一些人罔顾科学和事实，鼓吹让情报机构开展调查，现在更是向国际科学界伸出“黑手”，试图迫使科学家在其霸权、霸凌、胁迫面前转向、低头。这是对科学精神的违背和侵犯，是对全球溯源合作的干扰和破坏，是对人类正义的挑战和亵渎。美方这种将溯源政治化的做法既不道德，也不得人心，终将以失败告终。

我们再次敦促美方，立即停止借溯源搞政治操弄，收回伸向科学界的“黑手”，本着科学、透明的态度，邀请世卫专家赴美开展溯源研究，就德特里克堡和美国在全球设立的200多个生物实验室的真实情况作出负责任的说明。

彭博社记者：知情人士透露，印度向中印边境增派了至少5万军队，印度在中印边境总共集结了大概20万军队，较去年增加了40%。中方对此有何评论？

汪文斌：当前中印边境局势总体稳定，双方正通过谈判解决有关边境事态。在此背景下，有关军政要员的言行和军事部署应当有利于局势的缓和降温，有利于增进双方的互信，而不是相反。

《北京日报》记者：据报道，曾在武汉病毒研究所工作过的新加坡杜克-国立大学医学院前助理教授丹妮尔?安德森日前表示，她对中国境外一些媒体对实验室的描述和对科学家的攻击感到震惊，她确信病毒不是被故意制造来感染人类的，也不是被故意释放的。中方对此有何评论？

汪文斌：中方多次强调，病毒溯源是一个科学问题，不应当被政治化。包括你提到的安德森助理教授在内，国际社会许多秉持科学、理性、客观立场的科学家都对美方一些人将溯源政治化的做法表示明确的反对。

安德森女士表示，武汉病毒研究所实验室有严格的协议和要求，进出实验室的程序是经过精心设计的，非常复杂。安德森女士还就《华尔街日报》有关该研究所三名研究人员在2019年11月因流感样症状住院的报道表示，到2019年底，她在武汉研究所认识的人都没有生病。

此外，我们还注意到，意大利米兰萨科医院传染病部门主任马西莫·加利最近在意大利众议院社会事务委员会也表示，新冠病毒“是一种未知病毒，内部没有基因工程的迹象”，“实验室泄漏论”没有丝毫科学依据。加利和另外三名意大利专家——罗马生物医学大学教授奇科齐、帕维亚圣马太综合医院研究所病毒实验室负责人巴尔丹蒂、拉扎罗斯帕兰尼国家传染病研究所专家波里多均认为，“有99%的把握病毒的传播是一种自然现象”。

事实一再证明，美国一些人鼓噪的“武汉实验室泄漏新冠病毒”毫无事实根据。我们再次敦促美方尊重事实、尊重科学，立即停止将溯源政治化的做法，尽快就国际社会关切的德特里克堡基地和美国在全球设立的200多个生物实验室情况作出负责任的说明，并邀请世卫组织专家早日赴美开展溯源研究。

《日本经济新闻》记者：王毅国务委员为何以视频方式出席二十国集团外长会？外交部是否会有副部长等其他人员参加？

汪文斌：王毅国务委员以视频方式出席二十国集团外长会是计划内的事情。关于你提到的是否有其他外交部官员与会事，请你保持关注，我们会适时发布消息。

总台央视记者：据报道，6月25日，由中国国家电网承建的中巴经济走廊首个电网项目——巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔正负660千伏直流输电工程启动送电。这是巴基斯坦南电北送的首条直流输电通道，能满足拉合尔及巴基斯坦北部约1000万户家庭用电需求。中方对此有何评论？

汪文斌：中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目，自启动以来已在包括能源在内的各领域取得重大进展，不仅有力推动巴基斯坦经济社会更快发展，也为区域互联互通发挥了积极促进作用。默拉直流工程就是中巴经济走廊促进巴基斯坦民生改善和经济发展的一个生动例证，这一工程将帮助更多巴基斯坦民众用上稳定和优质的电力，对巴基斯坦破解南电北输瓶颈，优化电力布局意义重大。

我想强调的是，共建“一带一路”倡议源于中国，但机遇和成果惠及各方、造福世界。迄今，同中方签署“一带一路”合作文件的伙伴国家已经达到140个。中国与“一带一路”合作伙伴贸易额累计超过9.2万亿美元。“一带一路”已经成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。中方愿同包括巴方在内的各国携手努力，继续高质量共建“一带一路”，为各方提供更多机遇，同各方分享更多红利。

澎湃新闻记者：据报道，西方国家不具名外交人士称，乌克兰24日撤出加拿大在联合国人权理事会上发起的反华共同发言系中方向乌方施压的结果。外交部对此有何评论？

汪文斌：乌克兰撤销联署反华共同发言，这是独立主权国家做出的自主决定，中方已经就此阐明了原则立场。

我还想告诉大家一个事实。近日波黑主席团轮值主席多迪克也发表公开声明，认为波黑联署加拿大在第47届人权理事会上推动的所谓反华共同发言是非法的，他完全支持中国领土完整和中国为维护主权采取的所有行动。

我这里要强调的是，加拿大等国在联合国人权理事会上搞共同发言，攻击抹黑中方，这本来就是打着人权旗号干涉中国内政的不义之举，不得人心。乌方的决定符合联合国宪章宗旨和国际关系基本准则。我们对此表示欢迎。

我也注意到，今年2月，加拿大发起所谓“反对任意拘押宣言”时，贝宁等国就曾明确表示没有参加加方“宣言”，却被加方强行列在联署名单上。美国等也使用各种卑劣手段向发展中国家施压，甚至以断绝援助、制裁官员相威胁，逼迫他们不支持中方。有的国家指出，美国就是要对他国控制、约束，如果有谁胆敢违逆，就通过惩罚和打压予以反制。这种出于一己之私，违背外交职业道德和国际交往准则的行径，充分暴露了美、加“野蛮外交”的实质，应当受到谴责。

那些散布涉华谎言谣言的国家无法正视一个事实：每当少数国家借人权问题抹黑攻击中国的时候，多数国家都会挺身而出捍卫正义和真相。2019年7月，50多个国家常驻日内瓦代表联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，积极评价中国反恐、去极端化和保障人权的成就。2019年10月，60多个国家在第74届联大三委会议期间发言，称赞中国新疆巨大的人权进步。2021年3月，71国在联合国人权理事会第46届会议上做共同发言，支持中方在涉港问题上的立场。今年6月，90多个国家以共同或单独发言等方式在人权理事会上支持中方，挺华国家数量目前还在持续增加。

事实胜于雄辩，公道自在人心。少数国家借人权问题干涉中国内政只会自取其辱。

(责编：刘叶婷、刘慧)