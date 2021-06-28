新华社哈拉雷6月28日电 综述：中津疫苗合作助力津巴布韦抗击新冠疫情

新华社记者张玉亮

津巴布韦向中国采购的第三批新冠疫苗6月26日运抵津首都哈拉雷，津财政部长穆苏利·恩库贝等官员到机场迎接。恩库贝表示，这批疫苗将有助于津加快接种工作，以保证民众健康，同时尽快恢复经济。

去年年底至今年年初，津巴布韦出现第二波新冠疫情，确诊病例数和死亡病例数远超第一波疫情。津政府收紧防控措施，同时对外寻求新冠疫苗。

关键时刻，中国伸出援手。2月15日，由中国政府捐赠的首批新冠疫苗运抵哈拉雷，这也是津巴布韦获得的首批新冠疫苗。津总统姆南加古瓦接受新华社记者采访时说：“这批疫苗给正在进行抗疫斗争的津政府和人民带来希望，犹如‘隧道尽头的光芒’，津政府和人民对这一拯救生命的善举深表感谢。”

2月18日，津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加成为该国首位新冠疫苗接种者。他在接种后对媒体说，他和其他卫生部门官员率先接种，就是为了展示津政府对中国疫苗充满信心。

3月24日，姆南加古瓦总统在该国旅游城市维多利亚瀑布城接种了科兴疫苗。他在接种后表示，没有任何不适。他说：“只有每个人都安全，才是真正的安全。因此我呼吁我们社区的每一位成员都接种疫苗，不要犹豫。”

随着疫苗接种工作的推进和政府高官率先示范，越来越多的津民众认识到接种疫苗的重要性和中国疫苗安全可靠，纷纷加入接种行列。

在首都哈拉雷的接种点威尔金斯医院，65岁的接种者德博拉·伯奇告诉记者，她患有一些基础疾病，在接种国药疫苗之前咨询了医生，医生告诉她接种疫苗是安全的。“我的医生告诉我，中国疫苗使用的是最成熟的技术，经过充分实验和测试，证明很安全。”

自今年2月以来，中国政府已向津巴布韦援助了2批国药疫苗，津政府向中国采购的2批科兴疫苗、1批国药疫苗也已陆续到货。中津疫苗合作对津巴布韦抗击新冠疫情、恢复生产生活秩序起到了重要作用。

截至6月26日，这个总人口1400万的南部非洲国家已有约74.7万人接种至少1剂新冠疫苗，其中50.2万人已完成2剂接种。在该国接种的新冠疫苗中，95%以上为中国国药或科兴疫苗。

受邻国疫情高发、变异病毒传播力加强等因素影响，津巴布韦目前正面临第三波疫情的严重威胁。恩库贝表示，津政府将从中国进口更多疫苗以满足民众的接种需求。

津卫生部副部长曼圭罗说，中国国药和科兴疫苗已获世界卫生组织的紧急使用认证，津政府对中国新冠疫苗充满信心。他希望在中国的帮助下，津巴布韦能够迅速推进疫苗接种工作，尽快遏制疫情。

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