人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月28日外交部例行记者会上，《环球时报》记者提问：我们注意到，近日有报道指出，权威医学期刊《柳叶刀》新冠肺炎疫情委员会疫情溯源特别工作组中的美国专家受到“威胁”，甚至有“压力”迫使工作组主席要求专家们放弃有充足科学证据证明的“蝙蝠成为新冠病毒自然宿主”论，转而支持“实验室泄漏”论。部分工作组专家可能不得不以辞职的方式，维护其所坚守的科学立场。外交部对此有何评论？

汪文斌：我也注意到了有关消息。我还注意到，美方要求终止对美国早期新冠肺炎病例的科学研究，认为此举对美国不利。这再次暴露了美方声称的推进科学溯源是假，借疫情搞政治操弄是真；防范疫情再次暴发是假，向中国甩锅推责是真。

溯源是严肃的科学问题，应当由全球科学家合作开展。但是，一段时间以来，美方一些人罔顾科学和事实，鼓吹让情报机构开展调查，现在更是向国际科学界伸出“黑手”，试图迫使科学家在其霸权、霸凌、胁迫面前转向、低头。这是对科学精神的违背和侵犯，是对全球溯源合作的干扰和破坏，是对人类正义的挑战和亵渎。美方这种将溯源政治化的做法既不道德，也不得人心，终将以失败告终。

我们再次敦促美方，立即停止借溯源搞政治操弄，收回伸向科学界的“黑手”，本着科学、透明的态度，邀请世卫专家赴美开展溯源研究，就德特里克堡和美国在全球设立的200多个生物实验室的真实情况作出负责任的说明。

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