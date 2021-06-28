新华社斯德哥尔摩6月28日电（记者付一鸣 和苗）继瑞典议会上周对首相勒文的不信任投票获得通过后，勒文28日宣布辞职。

“这是我做出的最艰难的政治决定。”勒文在当天宣布辞职的新闻发布会上说。他表示，他的首要任务是做出“符合瑞典最佳利益”的选择，这意味着要避免在新冠疫情期间举行选举。

按照程序，接下来，议会议长将与瑞典各政党领导人展开一系列会谈，旨在组建一个能够获得议会多数席位支持的政府，并提名新首相人选。如果会谈不成功，就需要举行议会选举。

瑞典议会21日对首相勒文进行不信任投票，超过半数议员投票反对勒文继续担任首相。勒文成为瑞典首位在任期内遭不信任投票罢免的首相。按照程序，勒文遭罢免后将面临两种选择：解散现政府，由议长提名新首相人选；或宣布在3个月内举行议会选举。

2018年9月瑞典举行议会选举时，由勒文领导的社会民主党与环境党、左翼党组成的中左翼阵营获得40.6%的选票，以微弱优势击败反对联盟中右翼阵营赢得大选，随后社会民主党和环境党组建少数派政府。导致勒文辞职的不信任投票由左翼党发起。

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