人民网堪培拉6月28日电 （记者陈效卫）6月28日，协助海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”在巴布亚新几内亚正式启动。中国驻巴新大使曾凡华进行“春苗行动”动员部署，并赴中国公民接种点看望工作人员，听取援巴新医疗队、中资企业商会及中巴新友联会等侨社负责人介绍情况，并同现场接种侨胞亲切交谈。

曾凡华表示，今年3月王毅国务委员兼外长宣布将开展“春苗行动”，这是体现党和政府始终关心海外同胞生命安全和身体健康、贯彻“外交为民”理念的一项重要举措。在中国共产党百年华诞前启动巴新“春苗行动”，将党和政府对海外公民的关心关爱落到实处，是驻巴新使馆义不容辞的职责。当前巴新新冠肺炎疫情仍在蔓延，希望侨胞们接种疫苗后继续严格做好防护。

现场接种疫苗的侨胞纷纷感谢党和政府关怀爱护，感谢使馆精心组织，表示祖国是在巴新同胞的强大后盾，“春苗行动”顺利启动，将为他们的生命健康筑起防护屏障。

近日中国援助疫苗运抵巴新后，驻巴新使馆依托援巴新医疗队，在侨团、商会和中资企业支持下，在巴新首都莫尔斯比港设立首个中国公民接种点，“春苗行动”启动首日便为近百名中国公民接种。下一步还将在巴新中资企业和华侨华人集中的其他主要城市设立接种点。

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