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古巴新增新冠病例创新高 本土疫苗接种有序推进

2021年06月28日17:08 | 来源：新华社
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新华社哈瓦那6月27日电（记者朱婉君）古巴公共卫生部27日发布的疫情数据显示，该国较过去一天新增新冠确诊病例2698例，创下自2020年3月古巴暴发疫情以来单日新增确诊病例数新高。

古巴公共卫生部全国流行病学部门负责人弗朗西斯科·杜兰当天在例行发布会上说，古巴已连续3天报告单日新增病例超2000例，表明国内疫情形势严峻，尤其本土传播现象严重。

数据显示，截至27日，古巴累计新冠确诊病例达182354例，累计死亡1241例。截至25日，已有2634418人接种了至少一剂古巴自主研发的候选新冠疫苗，约占该国总人口的23%。已接种人群包括临床试验志愿者、医护人员等高风险人群以及首都哈瓦那等疫情高风险地区民众。

古巴正同时研发5款候选新冠疫苗，其中“主权02”和“阿夫达拉”已完成Ⅲ期临床试验。古巴公共卫生部日前公布了这两款候选疫苗的初步有效性结果，并表示两款疫苗近期将获得国内紧急使用许可，从而用于全国大规模接种。

古巴政府多次表示，“主权02”和“阿夫达拉”有望成为拉美地区最先投入使用的自主研发新冠疫苗。按古巴政府计划，预计到8月份，古巴70%人口将接种本土新冠疫苗，年底前实现全民接种。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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