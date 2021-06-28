今年4月，阿吉兰出席中阿合作论坛第九届企业家大会暨第七届投资研讨会并发言。 采访对象供图

人民网开罗6月28日电 （记者周輖）“通过不断深化扩大开放，提高投资和贸易的便利化程度，中国营商环境的吸引力正在持续增强。”阿吉兰兄弟控股集团副董事长、沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰日前在接受人民网记者采访时表示，中国政府实施的一系列惠及外资企业的政策措施，坚定了外资企业长期扎根中国发展的决心。

“我们对中国经济前景以及下一阶段的高质量发展感到非常乐观。”阿吉兰说，中国正在加速形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为外企在华发展持续创造利好条件。他还表示，中国“十四五”规划和2035年远景目标的制定，释放出了一系列积极信号，令广大外资企业倍受鼓舞。“这让我们看到了中国不断完善政策框架和持续优化营商环境的决心，也让我们对一个更开放、更有韧性以及更有活力的中国市场充满期待。”

“从宏观上来看，中国营商环境的持续优化，将不断促进中沙两国经贸合作稳步发展，为‘一带一路’倡议和‘沙特2030愿景’的对接提供有力支撑。在这一过程中，阿吉兰兄弟控股集团不仅是见证者、参与者，更是受益者。”阿吉兰说，在全球范围内，中国市场是阿吉兰兄弟控股集团最重要的战略市场之一。“作为沙特在华最大的私营集团，在过去的一年，我们积极参与行业交流活动，全力拓展业务至物流、游戏、健康、能源以及金融科技等多个生态领域，并致力于与中国商业伙伴一道探索中东和北非市场的投资业务。中国投资团队成立至今已与150多家公司接触，并有10多个项目已经成功进入到落地执行阶段。”

“目前我所在的沙中商务理事会已经建立专门网站优化理事服务，设立了工矿业、地产开发、医疗服务、创业、物流和旅游6个专业委员会，发布了中国对沙特投资可行性调研报告等，还计划在华设立两个商务代表处。”阿吉兰表示，理事会将不断积极采取务实举措，愿进一步为中沙贸易、投资合作提供更多便利。

“未来，我们长期扎根中国发展的决心不会动摇。”阿吉兰说，期待与更多优秀中国企业携手并进，进一步挖掘中沙双边经济合作的机遇和潜力，携手中国伙伴共赢未来机遇，共享发展红利。

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