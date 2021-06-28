人民网伦敦6月28日电 （记者许立群）6月26日下午，中国驻曼彻斯特总领事馆与英国共产党西北区委共同举办庆祝中国共产党百年华诞大会。英共总书记格里菲斯、英共中央执委普里查德、英共西北区委书记多尔蒂、英国《晨星报》编委会主席奥拉姆、英国劳工权利研究院院长琼斯、英中了解协会主席佐伊、副主席克莱格以及来自中共中央对外联络部、中国驻英国大使馆、北京大学、英国公共服务总工会、英国核裁军运动组织、英国共青盟的代表与北英格兰地区华侨华人代表、中国留学生代表共150人线上线下出席了活动。中国驻英国大使郑泽光发表视频讲话，格里菲斯总书记、郑曦原总领事等先后致辞。

郑泽光大使在致辞中表示，中国共产党100年来从无到有、从小到大，经历了波澜壮阔的发展历程。中国共产党始终与人民心连心、同呼吸、共命运，是中国人民的坚强主心骨，获得中国人民发自内心的拥护和爱戴，这是中国共产党能保持旺盛生命力的根本原因。中国共产党自成立之日起，就把马克思主义写在自己的旗帜上，把它作为党的指导思想，作为理想和信念的灵魂。今天在曼彻斯特举办这场活动具有特殊意义。曼彻斯特同马克思主义的形成和发展有很多关联。作为马克思主义政党的缔造者和国际共产主义运动的开创者，马克思曾多次到访曼彻斯特，恩格斯更是长期生活在曼彻斯特。170多年前，他们就是在曼彻斯特讨论并酝酿起草《共产党宣言》的。100多年前，马克思主义传入中国，催生了中国共产党的成立。中国共产党成立100年来，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，不断推进理论和实践创新，团结带领全国各族人民战胜各种艰难险阻，夺取了新民主主义革命和社会主义革命、建设、改革的伟大胜利。特别是十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国共产党坚持以人民为中心，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面落实新发展理念，构建新发展格局，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。我们有充分的信心，在中国共产党坚强领导下，中华民族伟大复兴一定能够实现，中国的未来必将更加光明，中国也将为世界作出更大贡献！

郑泽光大使说，中国共产党十分重视同英国共产党的友好关系。中国共产党愿与英国共产党加强交流互鉴，深化传统友谊，继续携手前进。

格里菲斯总书记致辞时说，中国共产党的历史就是中国人民筚路蓝缕、披荆斩棘、浴血奋战争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福的历史。中国共产党领导中国人民赶走帝国主义列强、扫除文盲、确保妇女和少数民族平等权利，实现工业现代化、推动科学教育事业取得巨大进步，尤其令人瞩目的是最近取得的人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战的伟大胜利。中国共产党以其非凡的领导力和组织力，依靠公有制为主体的经济体制优势，大力转变经济增长方式，努力提高发展的平衡性、包容性、可持续性。此外，中国还秉承共产主义运动伟大的国际主义精神，通过“一带一路”倡议帮助其他国家共建共享、互惠繁荣。

郑曦原总领事致辞时表示，我们在曼彻斯特庆祝中国共产党百年华诞，就是要体现中国共产党人牢记初心使命、赓续红色基因的坚定信念。中国共产党全心全意地为全中国人民服务，为56个兄弟民族的团结、繁荣和进步而不知疲倦地工作。愿同包括英共在内的所有致力于推动中英友好的朋友们一起，共同维护和发展中英合作伙伴关系，并致力于将这种友好关系更好地惠及两国人民。

庆祝大会在中国驻曼彻斯特总领事官邸南草坪举行。曼彻斯特华侨合唱队演唱了《没有共产党就没有新中国》，英国演员皮克诵读了上世纪50年代英共总书记波利特会见毛泽东主席时的讲话原文，英国歌手瑞德演唱了反映英国工人阶级生活的经典民谣《老破城》和《纺织工》。会上还播放了北京大学学生会与曼彻斯特中国学生学者联合会联合制作的《传承理想火炬》专题片。庆祝大会洋溢着亲切友好的气氛，在与会嘉宾齐声合唱的《国际歌》雄壮旋律中结束。

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