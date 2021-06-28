人民网东京6月28日电 （吴颖、李沐航）中国驻日本大使孔铉佑、公使衔参赞胡志平6月25日参访早稻田大学，追寻中国共产党早期领导人的红色足迹。

在早稻田大学原总长西原春夫（右一）的陪同下，中国驻日本大使孔铉佑（左一）、公使衔参赞胡志平（第二排左一）走在李大钊当年求学的路上。人民网 吴颖摄

孔铉佑一到早稻田大学，就直接前往学生宿舍“信爱学舍”，93岁的早大原总长西原春夫先生已早早在此等候。据介绍，李大钊1914至1916年就住在“信爱学舍”前身的中华青年会学生宿舍。当年早稻田大学教授安部矶雄常来宿舍讲授社会主义思想，李大钊深受影响。

“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家……”，在日本东京早稻田大学历史资料馆内拍摄的《青春》日文译文节选。人民网 吴颖摄

“追寻先辈足迹，重温初心使命”，中国驻日本大使孔铉佑6月25日参访早稻田大学时应邀进行题词。人民网 吴颖摄

“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家……”在早稻田大学的历史纪念馆墙上，醒目地展示着李大钊著名诗作《青春》。据悉，清朝末年到民国初年，早稻田大学接收了两千多名中国留学生。在早稻田大学知名学生名录中，李大钊、陈独秀、廖仲恺等人的名字赫然在列。

早稻田大学总长田中爱治向孔铉佑展示了李大钊学籍档案等珍贵史料。他表示，早稻田大学一贯高度重视对华交往，感谢中方对早稻田大学孔子学院的大力支持，今后将继续加强与中国高校合作。孔铉佑表示，早稻田大学与中国渊源深厚，历代校长在对华交流关系上展现远见卓识，为中日友好交流作出了积极贡献。

随后，孔铉佑在早稻田大学孔子学院，与中日学生代表进行了座谈交流。与会同学踊跃发言，早稻田大学中国留学生学友会会长汇报了中国留学生追寻李大钊、陈独秀等中国共产党早期领导人红色足迹的系列活动情况，表示革命前辈的爱国情怀、民族大义历经百年依然根植在中国留学生心中。

来自中国香港的同学提到香港回归后社会充满活力，经济繁荣，祖国的快速发展为香港带来很多机遇。早稻田大学与北京大学双学位本科课程班的日本学生希望疫情过后早日实现赴华留学梦想，探寻中国共产党和中国制度的成功奥秘。

孔铉佑认真听取发言后，肯定同学们留学海外追求梦想的勇气，鼓励大家继承革命先辈的优良传统，刻苦学习，勇担未来责任。

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