人民网莫斯科6月28日电 （记者张光政）第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛俄罗斯赛区决赛日前以在线直播形式举办。此次活动由中国驻俄罗斯大使馆教育处主办、莫斯科国立语言大学承办。经过预赛，来自圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山、伊尔库茨克、哈巴罗夫斯克、莫斯科6个馆区的优秀选手进入决赛。

中国驻俄大使馆教育处公参曹士海和莫斯科国立语言大学校长克拉耶娃出席开幕式并致辞。出席开幕式的还有莫斯科国立语言大学副校长古谢伊诺娃、莫斯科国立语言大学孔子学院中俄方院长、俄罗斯中国银行副行长杜清智、华铭园公司副总经理孟昕、中兴俄罗斯营销总监常子同。

曹士海公参在致辞中指出，2021年是“汉语桥”品牌二十周年，也是全俄汉语桥比赛举行十周年。2021年中俄两国将共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，双方已商定将条约延期，推动新时代中俄全面战略协作伙伴关系取得更大发展。未来将需要更多掌握对方语言的专家。他鼓励同学们努力学习中文，为中俄世代友好和各领域合作贡献自己的知识和力量，成为中俄两国世代友谊的接班人。

俄罗斯联邦科学与高等教育部高等教育组织活动协调司司长特鲁哈诺夫斯卡娅发来贺信表示，“汉语桥”中文比赛对于想要更加深入研究汉语的参赛者来说，会是一次良好的实践活动，其未来将为发展各领域双边关系作出重大贡献。

莫斯科国立语言大学校长克拉耶娃表示，今天的比赛令人欢欣鼓舞，因为在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年之际，这场比赛显得尤为重要。二十年来，中俄两国不断扩大和深化在教育、科学、文化等人文领域的战略伙伴关系。而孔子学院在传播中国语言、文化和传统知识方面发挥着不可替代的作用。克拉耶娃校长鼓励参赛选手充分展示自己的才华，享受跨文化自由交际带来的成功和快乐。

此次比赛以“天下一家”为主题，选手们在中文主题演讲、中华文化技能、即兴演讲三个环节展开了激烈角逐。在中文主题演讲中，选手们围绕“天下一家”的主题，或将自己的故事经历娓娓道来，或阐述“命运共同体”的意义，或表达自己致力于天下一家的决心。中华文化技能部分，选手们拿出了各自的看家本领，脱口秀演讲、诗歌朗诵、汉服舞蹈、打快板+写对联、歌唱、说唱，个个身手非凡。最后一部分的即兴演讲，选手们展示了自己随机应变运用语言的能力。

经过三轮实力比拼，来自阿穆尔州国立大学的帕维尔·阿尔希波夫以三个环节均为满分的好成绩获得比赛一等奖。喀山代表队获团体一等奖，莫斯科代表队获团体二等奖，伊尔库茨克代表队获团体三等奖。

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