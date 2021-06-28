新华社巴黎6月27日电（记者徐永春 唐霁）法国大区议会和省议会选举27日举行第二轮投票。初步投票结果显示，在法国本土，所有参选的现任大区议会主席均获得连任，但法国总统马克龙所在的执政党共和国前进党表现不佳。

据媒体当晚公布的初步计票结果，在法兰西岛大区、上法兰西大区、布列塔尼大区、诺曼底大区等主要地区，现任大区议会主席均胜选获得连任。以共和党为首的右翼政党联盟和以社会党为代表的左翼政党在大区层级的得票率基本保持稳定。极右翼政党“国民联盟”候选人未能在任何大区胜选，但获得超过20%的全国选票。

在此次大区选举第二轮投票中，马克龙所在的执政党共和国前进党表现不佳，该党进入第二轮投票的候选人无一胜出。当地媒体称，虽然选情失利，马克龙将不会改组政府，但将对政府进行“适当有限的”调整。

民调显示，受疫情等多重因素影响，此次大区议会选举和省议会选举第二轮投票中大约66%的选民放弃投票，略低于6月20日首轮投票中约67%的弃权率。

大区是法国地方行政区划的第一级单位，省是比大区低一级别的行政区域。法国大区议会和省议会选举每6年举行一次。大区和省议会选举规则都是首轮绝对多数选票制度，如有党派团体在第一轮投票中获得超过50%的选票，则获得大区和省议会四分之一席位，议会其他席位由所有获得5%以上选票的党派团队按比例分配。如没有任何党派团队在首轮投票中获得超过50%的选票，则举行第二轮投票。

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