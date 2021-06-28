新华社北京6月28日电 6月28日，中共中央总书记习近平向柬埔寨人民党主席洪森致贺信，祝贺柬埔寨人民党成立70周年。

习近平在贺信中表示，值此柬埔寨人民党成立70周年之际，我谨代表中国共产党、中国人民并以我个人名义，向洪森主席、柬埔寨人民党、柬埔寨人民致以热烈祝贺！

习近平指出，长期以来，柬埔寨人民党团结带领柬埔寨人民致力于国家建设和发展事业，为促进地区稳定和繁荣作出积极贡献。中方将一如既往地支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路，相信在主席先生正确领导下，柬埔寨人民党将继续为柬埔寨国家繁荣和人民幸福、为地区和平发展作出新的更大贡献。

习近平强调，中柬是铁杆朋友和命运共同体，双边关系长期保持高水平发展。新冠肺炎疫情发生以来，双方同舟共济、守望相助，用实际行动生动诠释了中柬友谊的牢不可破和历久弥新。中国共产党高度重视同柬埔寨人民党的友好合作，我愿同主席先生一道，加强对两党两国关系的政治引领，深化党际和其他各领域交流合作，推动中柬命运共同体建设，造福两国和两国人民。

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