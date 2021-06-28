人民网里约热内卢6月27日电 （记者朱东君）近日，中国驻特立尼达和多巴哥使馆举办线上招待会，庆祝中国共产党成立100周年。特多执政党人民民族运动党副领袖、国家安全部部长海因兹，特多首都西班牙港市长马丁内斯，特多主要政府部门官员以及工商、高校、媒体等各界代表与会。

中国驻特多大使方遒在致辞中表示，回首百年，中国共产党以“为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同”为初心使命，带领中华民族实现了民族独立、人民解放，找到了实现中华民族伟大复兴的正确道路，不仅深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，也深刻改变了世界发展的趋势和格局，为人类进步事业作出了重大贡献。方遒还回顾了中特两国政党友好交往历程，表示中国共产党愿同特多各党派及社会各界共同努力，推动中特全面合作伙伴关系不断向前发展。

海因兹代表特多执政党热烈祝贺中国共产党成立100周年，盛赞中国共产党以坚强的领导力和远见卓识带领中国人民取得民族独立、经济腾飞、脱贫攻坚等非凡成就，并为世界和平稳定、繁荣发展作出重要贡献。他高度赞赏中国共产党“以人民为中心”“推动构建人类命运共同体”等先进理念和成功实践，祝愿中国共产党领导中国不断取得更大成功。

马丁内斯热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示西班牙港市热切期待能同中国共产党的诞生地——上海市正式结为友好城市并深化互利合作。他说特方十分钦佩并愿学习借鉴中国共产党实现经济高速发展和社会长期稳定的宝贵经验和做法，希望拓展深化两国地方交流合作，为推动特中关系发展、造福两国人民发挥积极作用。

招待会上，特多外交与加共体事务部、国安部、财政部、贸工部等政府部门官员，以及工商、高校、媒体等各界代表也通过视频发言，热烈祝贺中国共产党成立100周年，称赞中国共产党领导中国在发展经济、抗击疫情、脱贫攻坚、生态保护等各领域取得的伟大成就，高度评价中国共产党对世界和平发展事业所作的重要贡献。

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