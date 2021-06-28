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印尼单日新增确诊病例再破记录 世卫组织建议采取封城等举措

2021年06月28日10:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达6月27日电 （记者徐伟）印度尼西亚卫生部27日公布数据显示，过去24小时内，印尼新冠疫情单日新增确诊病例21342例，再创单日增长新高，这是自6月21日以来，印尼疫情7日内第五次打破记录。截至目前，印尼疫情累计确诊病例升至2115304例，累计死亡57138例，累计治愈超过185万例。

世界卫生组织日前发布的一份关于印尼新冠疫情状况报告指出，面对新冠病例激增现状，建议印尼立即采取封城或区域隔离等举措。世卫组织认为，随着新冠变异病毒德尔塔毒株引发的确诊病例不断增加，越来越多的印尼医院床位占用率已超90%，当地卫生系统能力受到显著影响，印尼政府应立即实施更为严格的公共卫生措施和大规模社会限制政策等，以控制疫情进一步蔓延。

当地媒体报道说，印尼政府考虑到兼顾经济发展和疫情防控的需要，目前在该国多地实施微型社区活动限制，而不是更严格的大规模社会限制政策。有观点认为，此举在一定程度上有利于新冠病毒传播，是导致印尼疫情迅速蔓延的影响因素之一。

印尼政府相关统计表明，截至6月27日，印尼已有超过1310.9万人完成两针新冠疫苗接种，另有逾2711.5万人完成疫苗首针接种。

(责编：高歌、常红)

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