新华社约翰内斯堡6月27日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨27日宣布，从28日起将“封城”等级提升至仅次于最高级的第四级，以应对第三波新冠疫情。这是该国近一个月来第三次上调“封城”等级。

拉马福萨当晚发表全国电视讲话说，非洲疾控中心的报告显示，包括南非在内的非洲许多国家正在经历第三波疫情高峰。南非一些省份的公共医疗机构已经满负荷运转，并出现重症监护病床紧张的状况。因此，政府决定从6月28日至7月11日将“封城”等级提升至四级，其间禁止一切聚会、停止一切酒类销售、餐厅禁止堂食、延长宵禁时间，学校将从6月30日起停课。

拉马福萨说，新冠变异病毒德尔塔毒株已出现在东开普省、西开普省、夸祖卢-纳塔尔省、豪滕省等地，成为推动第三波疫情高峰的主要因素。他呼吁符合条件的民众尽快预约接种新冠疫苗。

南非国家传染病研究所27日公布的数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例15036例，累计确诊1928897例；新增死亡病例122例，累计死亡59900例。检测阳性率为26.9%。截至目前，南非已有270多万人接种新冠疫苗。

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