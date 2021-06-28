因被曝光在办公室与一名女助手举止亲密、违反新冠防疫规定，英国卫生大臣马特·汉考克26日辞职。英国当前因德尔塔毒株蔓延导致疫情趋紧，26日报告单日新增确诊病例数创2月初以来新高。

英国《太阳报》25日刊登的照片显示，汉考克在办公室亲吻和拥抱他的高级助手吉娜·科拉丹杰洛。按这家媒体的说法，这些闭路电视监控录像画面于5月6日拍摄。英国当时的防疫规定禁止与家庭成员以外的人有拥抱等肢体接触。

汉考克现年42岁，2018年获时任英国首相特雷莎·梅任命为卫生大臣，在鲍里斯·约翰逊2019年就任首相后继续任职。

法新社报道，汉考克与科拉丹杰洛各有家室，两人在大学时期初识。“亲密画面”曝光后，英国执政党保守党一些议员呼吁汉考克辞职，批评他违反自己宣传的防疫规定。英国主要反对党工党质疑汉考克在卫生部人事任命方面可能存在问题。

汉考克26日向约翰逊递交辞职信，就违规行为再次致歉并向家人和亲人道歉。他说，不希望自己的私生活分散公众注意力、影响国家抗疫努力。

按路透社说法，汉考克辞职令约翰逊尴尬。约翰逊说，他接受汉考克的道歉，希望这件事“到此为止”。

英国首相府26日晚发表声明说，约翰逊任命赛义德·贾维德接任卫生大臣。贾维德2019年至2020年任财政大臣。

另有媒体26日报道，科拉丹杰洛已经辞职。

汉考克辞职正值英国疫情趋紧之时。由于高传染性的德尔塔毒株蔓延，英国过去数周新增确诊病例不断增加，原定6月21日解除英格兰地区所有剩余社交限制规定的计划推迟4周实施。英国政府26日报告新增确诊病例18270例，为2月5日以来单日新增确诊病例数最多。（刘曦）（新华社专特稿）

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