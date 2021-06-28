土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安26日宣布，伊斯坦布尔运河项目正式开工建设。

当天的奠基仪式在伊斯坦布尔市以西的萨兹勒代雷镇举行。埃尔多安在仪式上说，“我们今天开启土耳其发展历史上的新篇章”，政府把这条运河视为振兴伊斯坦布尔的项目，目的是确保博斯普鲁斯海峡和周边地区民众的“人身和财产安全”。

埃尔多安2011年提出修建伊斯坦布尔运河的设想，即在博斯普鲁斯海峡以西欧洲一侧修建一条连接黑海和马尔马拉海的运河，全长大约45公里，旨在缓解博斯普鲁斯海峡的航运压力。

博斯普鲁斯海峡战略位置重要，一端是黑海，另一端接马尔马拉海通往地中海，是全球最繁忙的航道之一。

伊斯坦布尔运河项目2019年开始招标，预计耗资150亿美元，拟于6年内建成。项目首个工程是一座8车道的公路桥，将连接北马尔马拉高速公路和近期在建的多个基础设施。

伊斯坦布尔运河项目在土耳其国内引发争议。反对者认为这一项目将带来“生态灾难”，增加地震造成的危险，还会让国家承担不必要的巨额债务。土耳其最大反对党共和人民党成员、伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马姆奥卢称，26日的奠基仪式仅仅与路网建设有关，而非运河。

埃尔多安就质疑回应：“项目所有阶段的设计都有科学依据。”（包雪琳）【新华社微特稿】

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