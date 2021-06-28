伊朗外交部发言人26日说，伊方认为伊朗核问题全面协议有可能得到恢复履行，但不会为此“无限期谈判”。这番表态似乎是对美国国务卿和法国外交部长前一天提醒伊方“谈判时间不多了”的回应。

为讨论美伊两国恢复履行协议事宜，伊核协议相关方今年4月初以来在奥地利首都维也纳举行多轮会议。美伊两国代表团经由其他方“传话”间接谈判。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德26日在社交媒体推特留言：“伊方坚定致力于挽救伊核协议，在维也纳（谈判过程中）最为积极，提出了最多草案，而美国试图彻底毁掉协议。”

推文写道，伊朗依然认为维也纳谈判有可能达成共识，前提是美方放弃前总统唐纳德·特朗普“失败的遗留”政策。他同时强调，伊朗不会无限期谈判。

美国国务院一名要求不公开姓名的高级官员24日说，经过六轮谈判，美伊在许多问题上仍有“无法弥合”的严重分歧，比如在核项目和解除制裁方面应采取怎样的步骤以及哪方先迈出第一步等。这名官员说，谈判不会无限期进行。

法国外交部长让-伊夫·勒德里昂25日在巴黎会晤到访的美国国务卿安东尼·布林肯。在联合记者会上，布林肯强调美伊依然分歧严重，伊夫·勒德里昂敦促伊朗政府“作出最终决定——无疑会是艰难抉择，从而推动谈判结束”。

美国全国广播公司26日援引消息人士的话报道，美方正在考虑解除对数名伊朗领导人和军事指挥官的制裁，包括伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊。相关制裁由特朗普政府在2019年6月开始实施。

伊朗当选总统易卜拉欣·莱希6月21日敦促美国重返伊核协议，同时表示不会就伊朗导弹项目和地区活动与美方谈判。莱希定于8月就职。（杜鹃）（新华社专特稿）

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