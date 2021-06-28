新华社巴格达6月27日电（记者张淼）伊拉克、埃及和约旦领导人27日在伊拉克首都巴格达举行三方会议，讨论抗击新冠疫情、提振经济、加强能源合作、打击恐怖主义等问题。

根据伊拉克总理办公室发表的声明，伊拉克总理卡迪米与到访的埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世当天在巴格达举行三方会议。卡迪米在开幕致辞中说，此次会议是向三国人民传递重要信息，即三国相互支持、紧密团结，共同应对挑战。

卡迪米说，伊拉克、埃及和约旦在电力输送、农业、交通及金融基础设施建设等多领域开展项目合作，目前三国面临的最重要挑战是新冠疫情、经济困难、安全和恐怖主义威胁。三国应统一立场，采取共同行动，继续协调叙利亚、也门、巴以冲突等地区热点问题，帮助地区内其他兄弟国家应对挑战和度过危机。

根据会后发表的联合声明，三国领导人同意在多个领域加强协调合作，包括在伊拉克和埃及间经约旦输送电力和天然气、在伊拉克巴士拉与约旦亚喀巴之间建设输油管道等；强调三国间加强安全与信息合作打击恐怖主义、贩毒和网络犯罪的重要性；伊拉克和约旦支持埃及在复兴大坝问题上的立场。

据伊拉克媒体报道，伊拉克、埃及和约旦自2019年以来已举行三次领导人会晤，重点是加强三国间的经贸合作。

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