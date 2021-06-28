新华社德黑兰6月27日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部副部长、首席核谈代表阿拉格希27日说，为了挽救伊朗核问题全面协议，伊朗此前作出了艰难决定，如今需要其他相关方作出“艰难决断”。

阿拉格希当天与伊朗议会国家安全和外交政策委员会成员举行会晤。他在会晤后接受伊朗伊斯兰议会通讯社采访时说，美国退出伊核协议时，伊朗作出了“重大而艰难的决断”，决定留在伊核协议中。

他表示，伊核协议相关方就美伊恢复履约问题已举行6轮会谈，就一些悬而未决的问题进行了“充分讨论”，目前谈判“几乎已进入最后阶段”。现在到了其他相关方根据已进行的谈判作出“艰难决断”的时候。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德26日表示，伊朗依然认为谈判有可能达成共识，前提是美方放弃美国前总统特朗普的“失败遗产”。他同时强调，伊朗不会无限期谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊核协议相关方会谈今年4月6日开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题。

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