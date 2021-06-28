新华社华盛顿6月27日电（记者邓仙来 徐剑梅）据美国佛罗里达州迈阿密-戴德县官方消息，截至当地时间27日早晨，24日发生在该县瑟夫赛德镇的住宅楼局部坍塌事故死亡人数升至9人，仍有156人失联。

迈阿密-戴德县县长丹妮拉·莱雯·卡瓦在27日早上举行的新闻发布会上说，事故造成的死亡人数升至9人，官方已确认并公布其中4人身份，将尽力确认其他死亡人员身份，并联系其家人。

卡瓦说，事故现场26日发生大火，一度阻碍救援进程，但大火最终被控制住，救援工作得以继续。据官方统计，事故中的失联人数为156人，35人获救。

美国总统拜登25日宣布佛罗里达州进入紧急状态，并指示联邦紧急措施署和国土安全部协助当地救援工作。联邦紧急措施署署长迪妮·克里斯韦尔27日将前往事故现场了解救援情况，并与当地官员商讨进一步措施。

事故调查工作仍在进行。据美国媒体报道，工程人员2018年曾在一份报告中指出，事故楼房存在结构性损坏，水泥柱和墙体等出现多处裂缝和不同程度碎裂。

事故发生后，当地居民担忧位于事发地附近、由坍塌楼房所属公司建造的其他两座住宅楼也存在安全隐患。对此，瑟夫赛德镇镇长查尔斯·伯克特26日对媒体记者表示，两座住宅楼经排查未发现异常，但相关住户可自愿疏散。

24日凌晨，迈阿密-戴德县瑟夫赛德镇的一栋12层住宅楼发生局部坍塌。事故楼房共有136套住房，其中55套在坍塌中损毁。

(责编：杨光宇)