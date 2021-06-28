王泽非

赞比亚独立后首任总统、被誉为赞“国父”的肯尼思·卡翁达6月17日去世，享年97岁。卡翁达不仅是非洲独立运动领导人、政治家和社会活动家，也是中赞关系的奠基人。他见证了近一个世纪的风风雨雨，亲历了中赞、中非友好交往的点点滴滴。

卡翁达从青年时代起，就投身反对殖民统治、争取民族独立的斗争。他曾遭殖民当局流放和监禁，但从未放弃为国家独立和民族解放而奋斗。1964年，卡翁达领导赞比亚人民赢得国家独立，并担任总统，直至1991年。“一个赞比亚，一个民族”，这句赞比亚国徽上镌刻着的箴言，激励着一代代赞比亚人为民族团结而不懈努力，为这片土地赢得了“和平与安宁绿洲”的美誉。

卡翁达长期致力于促进非洲团结和统一，是非洲联盟前身非洲统一组织以及不结盟运动的重要领导人之一。在今年5月25日“非洲日”，非盟授予卡翁达特别奖，表彰他为非洲和非洲人民解放所作出的杰出贡献。

卡翁达是中国人民的老朋友，积极推动中赞各领域友好合作，同中国领导人结下深厚友谊。他创造性地提出“全天候朋友”这一名词，对中赞关系进行了准确而生动的定位。

——1964年10月25日，他在赞比亚独立后第二天就宣布同中国建交，10月29日两国正式建立外交关系并互派大使，赞比亚成为南部非洲第一个与新中国建交的国家。

——1967年，卡翁达首次访华，受到毛泽东主席、周恩来总理亲切接见。

——1970年，中国人民帮助建设的坦赞铁路正式开工。这条全长近2000公里的铁路，为赞比亚等非洲内陆国家提供了新的出海通道，树立起了中赞、中非友好的里程碑。卡翁达曾满怀深情地说：“当时中国还处于经济困难时期，但是为了支援坦桑尼亚和赞比亚维护独立，打破殖民主义和种族隔离主义的封锁，毛主席果断决定援建坦赞铁路。”

——1974年，卡翁达再次访问中国。在与他的谈话中，毛泽东主席正式提出了“三个世界”理论，宣告中国与包括赞比亚在内的第三世界国家坚定地站在一起。

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上世纪70年代，正是“非洲兄弟把我们抬进联合国”，23个提案国中就有赞比亚。联合国2758号决议通过后，赞比亚等国常驻联合国代表欢呼雀跃，令人动容不已。

在中国外交的整体布局中，发展中国家是基础，非洲作为发展中国家最为集中的大陆，更是中国外交“基础中的基础”。包括赞比亚在内的非洲国家，打破殖民封锁，赢得独立解放，走上自主发展的道路，深刻塑造了二战后的国际格局。多年来，中非风雨同舟、携手并进，共同发出促进世界公平正义、和平合作的最强音。在涉及彼此核心利益的问题上，在关乎发展中国家共同命运的事务中，中国和非洲总是守望相助、并肩战斗。

今天，百年变局和世纪疫情交织叠加。“世界怎么了，我们怎么办”是需要迫切回答的时代之问。面对前所未有的机遇和挑战，一个又一个非洲国家加入“一带一路”合作大家庭，携手构建更加紧密的中非命运共同体。

多年来，卡翁达总是热情地欢迎到访的中国客人，高兴时还会弹唱一首自编的歌曲。有幸见过他的人，总会想起他灿烂的笑容。在中国共产党成立100周年之际，身体已经十分虚弱的卡翁达录制了祝福视频，这是他给中国共产党和中国人民最珍贵的礼物。

把中赞和中非友好合作事业不断推向前进，是我们对卡翁达最好的纪念。

《 人民日报 》（ 2021年06月28日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)