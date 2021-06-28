本报北京6月26日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十七届会议期间，由中国扶贫基金会主办的“疫情下的经社文权利保护”视频边会6月25日举行。来自中国、老挝、巴基斯坦、埃塞俄比亚、尼泊尔和乌干达6国相关民间组织代表及专家学者围绕“疫情下经济、社会、文化权利保护的挑战与应对”和“疫情下经济、社会、文化权利保护的最佳实践”等议题展开深入研讨。

中国扶贫基金会执行副理事长王行最表示，在全球新冠肺炎疫情肆虐背景下，一些地方甚至连粮食、清洁用水等最基本的人权保障也受到威胁。在此关键时刻，更需要全球通力合作，充分调动资源，确保不让任何国家、任何个人掉队。

在埃塞俄比亚海罗基金会妇女经济赋权负责人黛博拉沃克看来，疫情的破坏力已大大超出公共卫生范畴，对人类社会秩序构成全方位威胁。“疫情使弱势群体更加脆弱，加剧了社会的不平等，凸显了一些国家社会保障制度中存在的问题。”黛博拉沃克说。

巴基斯坦红新月会资源动员与伙伴关系负责人佩尔瓦伊兹介绍，为应对疫情挑战，他们开发了一个名为“保护者”的手机应用软件。借助这一软件，各地志愿者们为没有手机的普通百姓提供了核酸检测、隔离指南等关键信息。

《 人民日报 》（ 2021年06月28日 03 版）

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