新华社喀布尔6月27日电（记者史先涛）中国援建的阿富汗喀布尔大学综合教学楼和礼堂项目移交仪式27日通过视频方式举行。中国驻阿富汗大使王愚和喀布尔大学校长巴伯里签署了交接证书。

王愚在致辞中表示，长期以来，中国一直在各方面支持和援助阿富汗基础设施建设，援建了喀布尔大学中文系教学楼、国家职业技术学院、喀布尔市共和国医院和坎大哈“中国医院”等多个民生项目。中国政府积极帮助阿富汗抗击新冠疫情，已向阿富汗提供新冠疫苗和多批医疗物资援助。中方将继续与阿携手并肩、团结抗疫，并继续尽己所能向阿提供抗疫帮助。同时，中国将继续支持阿政府和人民发挥重要作用、各派积极参与的和平和解进程，坚持和平解决的大方向，维护阿和平重建成果。

巴伯里感谢中国政府和人民长期以来对阿富汗的无私援助和支持。他表示，喀布尔大学将尽快启用中国援建的综合教学楼和礼堂，希望两国未来继续在教育特别是高等教育领域进一步深化交流合作。巴伯里还向项目实施单位中国十九冶集团代表李沛龙等颁发了感谢信。

中国援建的阿富汗喀布尔大学综合教学楼和礼堂项目总建筑面积14000多平方米，是近年来中国援阿最大单体项目。该项目由中国十九冶集团承建，于2017年9月开工，2021年5月竣工。

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