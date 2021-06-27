新华社北京6月27日电 在中国共产党百年华诞来临之际，国际政党政要和友好人士致电致函习近平总书记和中共中央，高度评价在中国共产党的坚强领导下，中国各领域取得的举世瞩目成就，期待同中国共产党深化党际合作，为推动世界和平与发展作出更大贡献。

赞比亚总统伦古表示，中方在“一带一路”倡议、中非合作论坛等框架内，持续向赞比亚提供援助，巩固了互利互惠的双边关系。赞方对及时支持赞比亚应对疫情的中国共产党、中国政府和人民深表赞赏和感谢。事实证明，中国及时应对疫情，并采取严格管控措施，取得无可比拟的空前成功，为人类最终控制并战胜疫情带来希望。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛表示，世界目睹了中国共产党百年来带领中国人民取得诸多成就所展现出的伟大领导力。坚信在习近平总书记的领导下，中国共产党将继续书写成功的新篇章，继续以互信、共同利益和真诚友谊为基础，坚定推进世界和平与发展。

南非共产党总书记恩齐曼迪表示，中国的巨大发展充分体现了中国特色社会主义制度的优越性。南非共高度赞赏两党携手共庆百年华诞，愿继续致力于深化与中国共产党兄弟般的友好情谊，携手为世界民主、和平与进步作出贡献。

圣多美和普林西比国民议会议长内韦斯表示，中国共产党执政以来，以全心全意为人民服务为宗旨，始终得到中国人民的拥护，始终充满生机活力，带领中国人民攻坚克难，开辟了民族解放和国家振兴的崭新道路，并取得了国家建设和发展的伟大成就。

苏里南民族民主党主席、前总统鲍特瑟表示，中国共产党面对时代之变，展现出与时俱进、自我革新和选择正确领导集体的强大能力，已成为全世界人民的希望之光。

也门改革集团领导成员、副议长巴西拉表示，中国共产党百年华诞的伟大意义在于中国共产党领导中国取得了人类历史上前所未有的惊人成功，实现了各领域质的飞跃。祝愿伟大的中国人民取得更大成功！

伊朗伊斯兰发展基金会主席、前副总统加福里法尔德表示，从1921年建党投身民族独立和人民解放事业，到1949年成立中华人民共和国，再到领导国家发展和现代化建设，中国共产党走过了百年光辉历程，为亚洲和世界各国树立了榜样。

马来西亚华人公会总会长、政府交通部长魏家祥表示，中国共产党与时俱进、追求进步，经历百年岁月洗礼，卓然屹立且充满生机活力，是世界各国政党的楷模。祝愿中国共产党在下一个百年再创辉煌。

保加利亚社会党主席妮诺娃表示，在中国共产党的坚强领导下，中国在各领域取得了举世瞩目的成就，为中国人民带来繁荣、安定和美好的生活。保社会党愿进一步发展两党关系、深化党际合作。

日本立宪民主党众议员、原民主党党首小泽一郎表示，中国共产党自成立以来，克服重重困难，领导新中国成长为具有巨大政治经济影响力的国家，拥有了不可动摇的国际地位，谱写了辉煌的历史篇章。国际社会高度关注中国发展，在各个领域都对中国抱有前所未有的巨大期待。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，我们坚信在中国共产党的领导下，中国人民一定能够实现中华民族伟大复兴的中国梦，中国的和平发展将坚定世界各国追求和平、稳定、发展的信心，为推动构建人类命运共同体作出更大的贡献！

此外，发来贺电贺函的还有白俄罗斯总统办公厅主任谢尔格延科，巴哈马进步自由党主席米切尔，捷克参议院对华友好小组主席杜布拉瓦，法国共产党前全国书记罗贝尔·于，尼泊尔大会党外事部负责人卡德卡，中国欧盟商会主席伍德克，俄罗斯俄中经贸关系发展协会主席奥列格·杰米好，土耳其土中商业促进友好协会主席阿克菲拉特，奥地利奥中友协常务副主席卡明斯基，英国剑桥大学研究员、东西方战略研究所主任易思等。

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