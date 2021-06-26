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哥伦比亚首届生肖牛年自行车装饰设计大赛举办颁奖活动

2021年06月26日14:08 | 来源：人民网-国际频道
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蓝虎大使为一等奖获得者颁奖。中国驻哥伦比亚大使馆供图
蓝虎大使为一等奖获得者颁奖。中国驻哥伦比亚大使馆供图

人民网里约热内卢6月25日电 （记者吴杰）6月24日，中国驻哥伦比亚大使蓝虎在官邸为首届生肖牛年自行车装饰设计大赛成人组一等奖获得者阿丽娜和少儿组一等奖获得者迭戈颁奖。使馆文化参赞朱晓燕出席。

蓝虎大使祝贺两位选手获奖。他说，听说你们的参赛视频一上传，即收获上万粉丝，点赞系统瘫痪了好几天。人民日报海外社交媒体发布获奖消息后，你们的粉丝已超50万，互动量达1.13万。你们是名副其实的“中哥文化小大使”。

阿丽娜感谢大使颁奖并激动地说：“我曾在哥伦比亚总统府社会青年部工作多年，以前我们的社会青年项目大都与欧美国家合作，现在，500人竞争30个赴华留学名额，不少地方政府都在策划中国文化节。这次生肖自行车装饰设计大赛，让很多哥伦比亚人开始热衷生肖文化。”

少儿组冠军小迭戈由爸爸妈妈陪同从春城麦德林飞到首都。他特意在大使官邸绿草如茵的花园里骑着自己的小牛自行车，向大使展示自己和外婆、妈妈共同制作的生肖牛年自行车，这款自行车不仅好看，还能出行。

此次大赛的影响力因各地中国文化周纷纷重播获奖视频而持续发酵。哥民众表示，中国的文化历久弥新，被赋予新的时代内涵，也越来越多地受到哥伦比亚人的喜爱，明年虎年生肖自行车装饰设计大赛，一定不会错过。 

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(责编：高歌、刘慧)

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