中国驻乌克兰大使范先荣为获奖代表颁奖。谭武军 摄

人民网基辅6月25日电 （记者谭武军）中国驻乌克兰大使馆25日举办“我眼中的中国”征文比赛颁奖仪式，中国驻乌克兰大使范先荣为获奖代表颁奖。其他获奖人员通过视频连线方式参加。此次征文比赛共有包括学生、教师、商人、政党、媒体的260多人参加，覆盖乌全境，代表性广。选手年龄最小的11岁，最大的67岁。

范先荣在颁奖致辞中表示，“国之交在于民相亲”，在乌社会各界的热情支持下，中乌关系健康发展具有坚实的民意和社会基础。今年中国共产党成立100周年，也是中乌建立战略伙伴关系十周年。在这两个重大的时间节点，举办“我眼中的中国”征文比赛意义重大。此次比赛旨在宏扬中乌传统友谊，进一步夯实两国交流合作的社会和民意基础，推动中乌关系不断向前发展。希望各位参赛选手继续关注和参与中乌关系发展，把两国传统友好不断传承下去。

基辅国立工艺与设计大学校长格里先科和基辅第191中学学生分别代表获奖人员致辞，祝贺中国共产党百年华诞，感谢使馆组织的这次活动，表示将进一步努力学习和工作，为乌中友好与合作多作贡献。

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