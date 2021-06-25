人民网北京6月25日电 （记者张靖）由中国外文局CATTI项目管理中心和北京第二外国语学院共同牵头发起的“全国高校日语专业联盟” 24日在京宣布成立。该联盟成员包括北京大学、清华大学、北京外国语大学、上海外国语大学、广东外国语大学等40所日语专业领先的国内知名高校。此外，国际中文通用翻译能力测试（CATTI国际版）也于同日启动。

在成立仪式上，中国外文局前副局长兼总编辑、MTI教指委主任黄友义表示，百年大变局让使用外语和做好翻译的重要性更加凸显，翻译人才培养面临有利时机。他强调要加强培养专业博士人才，注重培养中译外人才，思考如何从技能和内涵两方面培养更适合社会需要的MTI人才。

北京大学党委组织部部长宁琦强调，外语类人才必须具有国际视野，高校要把培养“一精多会”、“一专多能”的高素质国际复合型外语人才作为培养目标。

北京第二外国语学院校长计金标在致辞中表示，“全国高校日语专业联盟”以铸造“国之重器”为己任，相信联盟能成为集新型翻译资格考评体系建构、对外话语体系建构及其理论研究、外事外宣高层次人才培养以及新外语人才培养体系建构为一体的智囊团体、科研基地和实践平台。

中国驻日大使馆教育公参胡志平在致辞中结合今年3月18日中美高层对话中双方不同的翻译表现指出，译员的翻译水平不仅决定了对话过程是否顺利，甚至会直接影响谈判结果，高层次的翻译是无法被机器翻译所取代的，会讲外语和会做翻译是不同层次的两码事。胡志平表示，标准和师资是决定高层次外文教育培养水平的两个重要因素。国家外文局的CATTI考试具有前瞻性和引领性，相信通过发布中日CATTI国际版，外文局将会联手全国高校为社会培养更多的高水平语言翻译专业人才。

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