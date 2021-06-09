新华社基辅6月8日电（记者李东旭）由中国和乌克兰共同主办的中乌国际高端论坛8日在乌首都基辅举行。乌克兰总理什梅加尔表示，乌方愿与中方交流互鉴，推动中乌互利合作迈上新台阶。

什梅加尔在发给论坛的贺信中高度评价中国近年来在各方面取得的巨大成就，赞扬中方积极开展国际抗疫合作，并表示中国是乌克兰的好朋友和战略伙伴。

乌克兰内阁部长涅姆钦诺夫在论坛上表示，中国国家治理经验对乌十分宝贵，研究“中国经验”对乌克兰实现奋斗目标具有借鉴意义。

中国驻乌克兰大使范先荣在致辞时表示，世界要认识中国，特别是了解中国今后将往何处去，就必须首先认真研究中国治国理政思想，要深入了解中国特色的社会主义道路，要深刻认识中国一切以人民为中心的发展思想。

本次论坛由中国驻乌克兰大使馆、甘肃省委宣传部及乌克兰“雅努斯”战略分析与预测研究所共同主办。论坛期间，数十名中乌两国政要和学者就如何学习借鉴中国治国理政思想、构建中乌关系战略平衡、挖掘两国务实合作潜力、扩大两国文化教育合作以及加强创新型人才培养等问题进行了探讨交流。

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