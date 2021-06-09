新华社北京6月9日电 6月9日，针对美国国会参议院通过“2021年美国创新和竞争法案”，全国人大外事委员会发表声明指出，该法案充斥冷战思维和意识形态偏见，诋毁抹黑中国发展道路和内外政策，打着“创新和竞争”旗号，干涉中国内政，妄图遏制中国发展。中国全国人大对此表示强烈不满和坚决反对。

声明指出，该法案妄图以渲染所谓“中国威胁”维持美国全球霸权地位，以人权宗教为借口干涉中国内政，以科技、经济脱钩等剥夺中国正当享有的发展权利。法案表明，唯我独尊的偏执妄想扭曲了创新和竞争的本意。在当前世界进入动荡变革期的大背景下，处处把中国当作“假想敌”的做法，有违世界大势，不得人心、注定失败。

声明强调，台湾问题事关中国的国家主权和领土完整，涉及中国的核心利益。法案相关涉台条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。我们坚决反对任何形式的美台官方往来。新疆、西藏、香港等事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。

声明强调，中国坚持走和平发展道路，中国人民追求美好生活的权利神圣不可侵犯，任何势力都不要指望中国吞下损害中国主权、安全、发展利益的苦果。中国始终致力于构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系。我们强烈敦促美国国会客观理性看待中国发展和中美关系，立即停止推进审议该法案，停止干涉中国内政，以免破坏中美关系大局和双方在重要领域的合作。

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