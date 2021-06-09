新华社乌兰巴托6月9日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国总统选举投票于当地时间9日7时至22时举行，全国逾204万名合法登记选民将选举出蒙古国新一任总统。

蒙古国首都乌兰巴托和21个省共设2087处投票站。为保护选民免受新冠病毒感染，蒙古国总选举委员会出台了对投票站进行消毒、设立1.5米间隔标记站立线、为选民提供一次性塑料手套和口罩等详细规定，选民在工作人员引导下完成测量体温并用消毒液擦手后方可进入投票站。

根据蒙古国相关法律规定，在蒙古国国家大呼拉尔（议会）中拥有席位的政党和政党联盟均有推选总统候选人的资格。5月24日，蒙古国总选举委员会正式确认了分别由蒙古人民党推选的现任党主席、国家大呼拉尔委员呼日勒苏赫，民主党推选的前党主席额尔登和“正确的人——选民联盟”推选的国家大呼拉尔前委员恩和巴特为该国2021年总统选举候选人。

按照蒙古国选举法规定，在总统选举中得票过半的候选人将赢得选举，如果没有候选人获得超过50%的选票，得票最多的两名候选人将进行第二轮角逐。

新修订的蒙古国宪法规定，总统任期为6年，不得连任、不得重复参选。50周岁以上、在蒙古国连续居住5年以上的蒙古国籍公民具有参选总统资格。

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