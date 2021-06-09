新华社上海6月9日电 （新华社记者杨恺、潘旭）上海是中国共产党的诞生地，也是党的初心始发地。6月6日至7日，外交部组织31个国家的驻华使节一行32人赴上海参访，在中国共产党成立100周年的重要历史节点追寻红色记忆，感受城市脉搏。

在短短一天半的行程中，驻华使节们通过所见所闻试图解开百年大党的成功密码，也对中国经济社会发展取得的成就表示由衷赞叹。

探访中共一大纪念馆

近日正式对公众开放的中国共产党第一次全国代表大会纪念馆是使节们行程中的关键一站。超3000平方米的基本陈列展厅精选出612件文物展品，分7个板块展现中国共产党的诞生和百年奋斗历程。

参观过程中，使节们对中共一大召开时的历史场景格外关注。在13位中共一大代表的塑像和名为《星火》的巨幅人物油画前，他们纷纷拿出手机合影留念，并在观看中共一大三维实景还原影像后报以热烈掌声。

“我深受感动，真是太棒了。” 贝宁驻华大使西蒙·阿多韦兰德这样描述自己的观后感。“中国共产党的创建者们除了思考如何解放中国，还思考如何把中国人民的利益放在首位，并为人民幸福而奋斗。”

对此，黎巴嫩驻华大使米莉亚·贾布尔表示赞同。“中国共产党的凝聚力来自人民。”同时，她认为，中国共产党有着对中国发展道路的远见卓识。“正是这种凝聚力和远见使中国成为世界第二大经济体。”她说。

感悟浦东巨变

浦东是中国改革开放的高地。30多年的沧桑巨变见证了浦东从一片阡陌农田跃升为一座现代化新城。在浦东展览馆，“在国家战略的引领下”主题展让驻华使节们看到了浦东的发展速度。

南非驻华大使谢胜文对反映浦东烂泥渡路今昔之变的景观印象深刻。从同一视角拍摄的一组照片中，昔日狭窄破旧的里弄小巷已蜕变为高楼林立、绿化繁茂的城市商圈。

如今，浦东已成为国家人工智能创新应用先导区，产业规模占上海全市近50％。离开浦东展览馆，使节们来到张江人工智能岛，体验人工智能与家居、医疗、金融、制造等多场景融合。

参观过程中，一款可进行多语种应答的人工智能机器人吸引使节们纷纷驻足围观，并与其交流互动。谢胜文表示，浦东建设创新产业集群的做法值得借鉴，希望更多中国科创企业前往南非约翰内斯堡投资兴业。

聚焦精品城区治理之道

加装电梯、垃圾减量、在线问诊等多项民心工程也吸引驻华使节的目光。他们来到上海市长宁区北新泾街道的新泾六村，体验智慧社区治理。

小区为前来参访的驻华使节设置了中国传统节庆习俗的体验环节。阿尔巴尼亚驻华大使塞利姆·贝洛尔塔亚说：“手工制作的香囊很有艺术性，很高兴看到居民们能有这样丰富的业余文化生活。社区居民生活水平的提升是全方位的，不仅是经济层面，他们还实现了智慧化生活。”

使节们还乘坐电瓶车游览杨浦滨江。如今的杨浦滨江已从“工业锈带”蝶变为“生活秀带”，同时也是“人民城市”理念的生动实践。

在整个参访过程中，“祝贺”一词是驻华使节们表达最多的话语。委内瑞拉驻华大使菲利克斯·普拉森西亚说，中国是一个有着悠久历史的国家，有许多地方值得学习。“相信在中国共产党的领导下，中国人民在下一个百年一定会取得更加辉煌的成就。”

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