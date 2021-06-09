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联大通过政治宣言：到2030年结束艾滋病流行

2021年06月09日16:07 | 来源：新华社
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　　新华社联合国6月8日电（记者尚绪谦）联合国大会8日表决通过关于到2030年结束艾滋病流行的政治宣言。

　　政治宣言承诺，到2025年，将每年新增艾滋病病毒感染病例控制在37万例以下，将每年与艾滋病相关的死亡病例控制在25万例以下，并消除与艾滋病病毒相关的一切形式的污名化与歧视，实现到2030年结束艾滋病流行的目标。

　　根据联合国今年4月30日发布的一份报告，2019年全球新增艾滋病病毒感染者170万、与艾滋病相关的死亡人数69万，均大大超过2016年制定的2020年双50万目标。

　　8日通过的这一政治宣言承诺，将预防作为优先事项，确保到2025年，有效的艾滋病综合预防方案涵盖95%的有感染风险者；承诺2030年前实现“三个95%”目标，即95%的艾滋病病毒感染者能得到确诊，95%的确诊者能获得抗逆转录病毒治疗，以及95%的接受治疗者体内病毒受到抑制。宣言承诺，要确保到2025年，至少有3400万艾滋病病毒感染者能获得药物、治疗和诊断；2025年之前消除艾滋病病毒母婴传播。

　　政治宣言还承诺加强对艾滋病防治的资助，并加强全球团结，到2025年将低收入和中等收入国家的艾滋病防治年度投资增至290亿美元。

(责编：高歌、刘叶婷)

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