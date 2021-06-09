美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文7日证实，美国总统约瑟夫·拜登当天与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话，重申支持乌克兰领土完整，邀请泽连斯基今夏造访白宫。

拜登与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京定于16日在瑞士日内瓦会晤，乌克兰局势预期是讨论议题之一。法新社解读，美乌总统此时通电话显示美国对乌克兰支持。

沙利文说，拜登启程前往欧洲参加七国集团峰会前与泽连斯基通电话，双方详聊双边关系中的所有议题。“拜登告诉泽连斯基他坚定支持乌克兰主权和领土完整。”

泽连斯基在一份声明中证实，他同意7月受邀访美。拜登在通话时承诺将为乌克兰加入北大西洋公约组织“提供途径”。

就美方将向乌克兰提供90万剂新冠疫苗，泽连斯基向拜登表示感谢。

乌克兰总统办公室主任顾问米哈伊洛·波多利亚克7日告诉路透社记者，乌美领导人协调了政策立场。

与拜登通话前，泽连斯基接受美国Axios新闻网站记者采访时就拜登政府决定放弃对“北溪-2”天然气管道项目运营方及企业负责人施加制裁表达不满，希望在美俄元首会晤前与拜登面对面沟通。

乌克兰东部局势前段时间升温。乌政府军和东部顿巴斯地区民间武装互相指责对方破坏停火协议。乌克兰和美国等西方国家指称俄罗斯在边境地区集结军队导致乌东局势升温，而俄方强调集结军队是确保本国边境安全。俄军在俄乌边境及克里米亚地区举行的军事演习4月结束，参演部队当月下旬开始撤回基地。乌方欢迎俄方撤军决定。

只是，乌克兰总统府证实，泽连斯基7日与拜登通话时告诉美方，仍有大批俄军部队和重型武器留驻靠近乌俄边界地带。

沙利文7日还告诉媒体记者，美俄两国总统面对面会晤“很有必要”“无可替代”。不过，沙利文承认，美方并不期待这次会晤能取得显著成果。

普京先前作出类似预判。他4日说，不期待俄美元首会晤取得任何突破，但认为讨论双方关切的话题是“好事情”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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