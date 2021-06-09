新华社华盛顿6月8日电（记者刘品然）美国国务卿布林肯8日表示，即便伊朗重新履行伊朗核问题全面协议，美国仍将继续维持与伊核协议无关的“数百项”对伊制裁。

布林肯当天在美国会参议院拨款委员会的听证会上表示，如果伊朗重新履行伊核协议，美方将解除与伊核协议相抵触的对伊制裁，但数百项与伊核协议无关的制裁仍将保留，直至伊朗“改变其行为”。

他还称美方目前仍不确定伊朗是否准备采取措施重新履行伊核协议。

布林肯7日在众议院的一场听证会上作出类似表态，伊朗外长扎里夫随即予以驳斥。扎里夫在社交媒体上说，伊朗仍不确定拜登政府是否准备终结特朗普政府失败的“极限施压”政策，并停止将“经济恐怖主义”作为谈判筹码。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。

今年4月初起，伊核协议相关方已在奥地利首都维也纳举行多轮谈判讨论美伊两国恢复履约问题。伊朗外交部副部长阿拉格希本月3日表示，谈判距离达成协议还有一段距离但“相距不远”，称下一轮谈判“具有决定性”。

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