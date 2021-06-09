人民网讯 沙特政府宣布，因疫情原因，持有居住和访问签证、目前停留在沙特境外的外国人，他们的签证有效期自动延长。

据中东媒体报道，为抗击疫情确保居民的安全，沙特政府采取了一系列有效措施，其中包括暂时停止了一些国家的入境。沙特《祖国报》9日报道称，为给来沙特的外国人提供方便，沙特护照局决定：延长持有居住、访问和出入境签证的外国人的签证有效期。

《祖国报》指出，沙特护照局有三项规定，第一、持有居住签证以及出入境签证、目前停留在因疫情暂停入境的国家的外国人，他们的签证有效期自动延长至2021年7月31日。第二、持有访问签证、目前停留在因疫情而被暂停入境的国家的外国人，他们的签证有效期自动延长至2021年7月31日。第三、自动延期是免费的，但延期仅限于2021年2月2日宣布的因新型冠状病毒肺炎疫情而暂停入境的20个国家。据报道，这20个国家是阿根廷、阿联酋、德国、美国，印尼、爱尔兰、意大利、巴基斯坦、巴西、葡萄牙、英国、土耳其、南非、瑞典、瑞士、法国、黎巴嫩、埃及、印度和日本。（安国章）

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