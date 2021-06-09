人民网讯 最近几年来，各类打着“加密”“安全”旗号的新通讯软件和电子货币层出不穷，不少犯罪团伙成为它们的“死忠粉”，并利用这些所谓“无法被破解”的加密工具策划实施各类非法活动以获取高额收入，比如走私军火、贩卖毒品、绑架谋杀等。

不过，在过去三年中，一款颇受多国犯罪团伙青睐的加密通讯软件（ANoM）竟然是处于美国联邦调查局的严密运作和监控之下的“特洛伊木马程序”。随着美澳新欧多国警方集体收网，800名犯罪分子、32吨各类毒品和至少1.48亿美元现金与加密货币被查获。

根据联邦调查局通报，这款加密通讯软件只能在黑市上销售的特定手机使用，专门用来进行点对点信息传送，因此让犯罪团伙被虚假的安全状态迷惑，进而大肆作案。据悉，装载了上述“加密通讯软件”的手机不能上网也无法拨打普通电话或者发短信。

各国警方透露，本土黑手党、摩托帮和其他犯罪团伙的大佬们通过“口口相传”的传统方式自信地加入了这款加密通信服务，甚至公然使用真名实姓，结果在本次执法行动中纷纷落网。其实，美联邦调查局一直在全面监听这款软件并努力打入其他加密社区。

上述代号为“特洛伊之盾”的打击犯罪行动始于2018年。当时，美国执法人员秘密端掉了一个专门为犯罪团伙提供“点对点”加密信息服务设备的公司。随后，联邦调查局招募了一名开发上述工具的合作者，并由此掌握了全部使用者收发的“加密信息”。

为了放长线钓大鱼，各国执法机构并没有立刻行动，而是逐步打掉了其他几个颇有人气的加密通信工具，迫使犯罪集团寻找新联系方式，结果掉入联邦调查局设置的陷阱。在一年半时间里，100多个国家的300多个犯罪团伙开始使用“新加密手机”。

美联社披露的法庭文件显示，从2019年10月开始，联邦调查局截获了2000万条犯罪活动相关的信息，被监控的“加密手机”高达11.8万部，现在还有9000部处于活跃状态，其使用者主要在德国、荷兰、西班牙、澳大利亚和塞尔维亚。

此前，美国司法部也宣称，追回了克罗尼尔输油管道公司向黑客缴纳的比特币赎金。这两起事件表明，所谓的“无法被追踪”“去中心化”的加密货币和工具并不能确保“安全”。你中有我，我中有你，矛与盾在网络安全领域的争斗刚刚开始。（高轶军）

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