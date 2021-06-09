人民网约翰内斯堡6月8日电 （记者王磊）南非中国经贸协会第五届理事会第三次会议于6月8日在线上举行，驻南非大使馆经商处赵中屹公参、薛东参赞、协会会长汪文安以及协会理事会成员代表等60余名参加此次会议，会议由协会常务副会长陈隆建主持。

理事会首先增补四家会员单位为理事单位，分别是中国交通银行约翰内斯堡分行、紫金矿业恩科维铂业公司、中保华安护卫商务咨询公司和顺丰国际南非公司；增补三家理事单位为副会长单位，分别是中建东南非公司、中国检验认证集团非洲公司、三一重工南非公司。理事会审议并通过部分机构和人员调整建议，分别是中国电信非洲公司张广珠担任协会监事长（新设）、中国建设银行约翰内斯堡分行骆梅炜担任金融委员会（新设）筹备组组长、中远海运非洲公司潘勇担任交通委员会（新设）筹备组组长、中交建南部非洲区域中心傅丹担任社会责任部（新设）筹备组组长、河钢南非PMC公司韩精华担任林波波省分会（新设）筹备组组长、中材建设南非公司刘登强担任西北省分会（新设）筹备组组长；中国银行约翰内斯堡分行陈隆建担任常务副会长、中铁国际南非公司非洲公司陈悦担任基建委员会主任、海信南非公司李友波担任开普敦分会会长、振华港机南非公司施俊担任德班分会会长、亨通南非公司宋海燕担任曼德拉湾分会会长等。

随后，汪文安会长代表第五届理事会做了工作总结，他表示，第五届理事会成立两年来，在使馆的坚强领导下，协会积极开展疫情防控、合作交流、社会责任、内部建设等方面工作，取得良好成效。他指出，2021年是特殊的一年，国内外重要活动较多，希望协会各部门和理事会各成员单位继续团结一致、改进工作方法、加强对外交流，以更加饱满的热情配合使馆安排好各项工作。

中国驻南非大使馆经商处薛东参赞在会议中发言，对南中经贸协会成立十周年表示祝贺，并对协会建设及工作提出期望。

最后，中国驻南非大使馆经商处赵中屹公参发表讲话，对第五届理事会新增机构和任命表示祝贺，并对第五届理事会各项工作给予肯定。赵公参还对当前南非经济和安全形势进行了解读，并强调，协会应继续保持已取得的工作成绩，再接再厉、改进创新，引领在南中资企业完成各项工作任务。为此，赵公参对未来工作提出三点要求：一是积极履行企业社会责任，树立维护中资企业良好形象；二是坚持常态化疫情防控，贯彻落实国内疫情防控总要求，持续做好员工稳定工作；三是落实安全主体责任，开展安全隐患大排查，切实保障我企业和人员安全。

南中经贸协会成立于2011年4月，目前拥有会员单位176家，其中理事单位45家。

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