本报驻泰国记者 孙广勇

蓝天白云下，老挝琅勃拉邦省乌外县巴晶村入口处，写有“中老友谊万岁”字样的海报十分醒目。村后的小山坡上，一座宽敞明亮的房屋雏形初现。几个月后，这家由中国援建的乡村卫生所将投入使用。

“村民们都盼着这一天呐！”巴晶村里发生的变化，让村长向洪十分感慨：“以前村民们最怕生病，即使去最近的卫生所也要走很远的路。现在，村子不但通了水电，看病也方便多了！”

与这儿相距几十公里的万康县旺崩村，施工人员正在村里修建供水工程，铺设好的引水管将把山里甘甜的泉水引到各家各户。“有了中国援老挝农村扶贫设施建设项目作支持，未来村里将组建养鸡、养牛等生产小组。中老铁路也快开通了，火车站离村子不远，乡村旅游的计划书都已写好……”旺崩村村长盖德对未来的日子充满期待。

援老挝农村扶贫设施建设项目是中方“援老八大工程”之一。项目集中面向老挝农村贫困地区，包括援建100个农村点亮工程、100个农村数字电视工程、100个农村贫困地区卫生工程和100个农村贫困地区供水工程等。针对像巴晶村、旺崩村这样不通电、不通水、看病难的村子，中国援建项目因地制宜，村民们迫切需要什么，就援助什么。

今年3月，中老双方克服疫情影响，正式启动一期项目，覆盖万象省和琅勃拉邦省的30个村。来自云南省建设投资控股集团有限公司的施工技术组组长王雄表示，中方组建了经验丰富的项目团队，将努力克服困难，高质量、高效率组织施工，全力打造精品工程，达到扶贫示范效果。

减贫一直是老挝政府努力的目标。在共建“一带一路”以及澜湄合作机制推动下，中老两国通过顶层设计、试点示范、区域合作机制等方式，在减贫领域取得显著成绩，减贫合作日益深化。

“扶贫合作也是共建老中命运共同体的重要组成部分和具体落实内容。”老挝国家主席府部长开玛妮·奔舍那说，中国共产党团结带领中国人民打赢了脱贫攻坚战。中国的成功经验为世界各国特别是发展中国家提供了现实可行的借鉴，“相信老中扶贫合作一定能为老挝实现可持续发展作出更大贡献。”

中国驻老挝大使姜再冬表示：“中老是守望相助的命运共同体。我们将一如既往地推动中老扶贫合作，希望兄弟的老挝人民能过上好日子。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 02 版）

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