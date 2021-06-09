本报重庆、意大利罗马6月8日电 （记者蒋云龙、叶琦） 6月8日，中国人权研究会和意大利《世界中国》杂志共同举办“2021·中欧人权研讨会”，会议在中国重庆和意大利罗马分设主会场。

本届研讨会主题为“新冠肺炎疫情与生命健康权保障”。来自世界卫生组织、联合国人权高专办等国际组织的代表，和来自法国、德国、葡萄牙、西班牙、奥地利、荷兰、俄罗斯等近20个欧洲国家的政要、人权领域专家学者以及商界、法律界、文艺界、媒体界人士180余人，以线上线下相结合的方式进行研讨交流。

中国人权研究会会长向巴平措说，疫情发生以来，中国始终坚持以人民为中心的生命健康权保障理念，平等无差别救治患者、拯救生命。中国坚持把生命健康权作为疫情防控中的最基本人权，将感染率和病亡率控制在最低水平。中国还积极倡导构建人类卫生健康共同体，开展了大规模的全球人道主义行动，为全球抗疫贡献了智慧和力量。

中宣部副部长蒋建国说，此次研讨会在中国共产党百年华诞之际召开，对于总结抗疫经验、加强人权保障、增进民生福祉，具有重要意义。去年以来，在中共中央总书记、国家主席习近平的坚强领导下，中国坚持人民至上、生命至上，有效保障了人民的生命权、健康权。实践证明，中国共产党坚持以人民为中心的人权理念，将人权的普遍性原则与中国实际相结合，不仅让中国人民的人权得到了前所未有的发展、实现和保障，也为全世界人权事业作出了巨大贡献。

意大利总理府代表、国际合作专家卡尔罗·卡普利亚说，中国为意大利抗击疫情提供了重要的物资援助和经验支持，两国民心进一步拉近。本次研讨会为不同文明和文化之间的沟通提供崭新机会，意中两国的友谊也将借此进入一个崭新阶段，两国需要进一步携手合作，相互支持，共同发展。

中国驻意大利大使李军华说，人权的内涵和形式可以多种多样，各国的情况或存差异，但生命最宝贵、生存最本质，这是各国保障所有人权的前提和基础。中国用行动践行大国责任，为保障人类生命和健康贡献力量。抗疫和复苏的道路充满艰辛，各方应并肩协力，共建人类卫生健康共同体。

联合国人权高专办干事什亚米·普维马纳辛说，新冠肺炎疫情的共同经历让我们更深刻地认识到人与人之间的依赖关系，必须将抗击疫情视为国际性问题，秉持人权精神，以人为中心，加强人与人的团结、国与国的团结，通过国际合作共克时艰。还应当更加重视发展与人权的关系，意识到基础设施、社会资源是实现人权的重要前提，国际社会和各国应当重视通过发展促进人权。

西班牙知华讲堂副主席维克托·科尔蒂索说，新冠肺炎疫情为各国发展带来挑战，但也提供了一个独特机会。负责任、有爱心、心怀世界的国家将获得可持续的领导力，成为其他国家提升管理能力和全球治理能力的榜样。相反，如果一个世界大国仅仅以谋求直接经济利益和地缘政治机遇的眼光应对疫情危机，它将无法成为未来世界的真正领导者。

华中科技大学法学院院长汪习根说，中国抗疫实践的理论转化，创新发展了生命权这一基本人权理论。在人权性质上，实现了从消极人权到积极人权的根本转变；在人权原则上，实现了从自由至上向生命至上的根本转变；在人权主体上，实现了从个人主义向人民至上的根本转变；在人权价值上，实现了从生命自由向生命平等的根本转变。

研讨会期间还举行了五场平行会议，中外与会专家学者围绕新冠肺炎疫情给当代生命健康权保障带来的挑战与各国应对、特定群体的生命健康权保障、公共卫生危机中生命健康权保障的国家责任等主题分别展开讨论。与会专家学者普遍认为，人类命运紧紧相连、休戚与共，各国应当为全球抗疫合作和人权治理健康发展作出更大贡献。

中欧人权研讨会创立于2015年，至今已举办六届。此前五届研讨会分别讨论了儿童权利保障、少数民族权利保障、残疾人权利保障、文明多样性与人权保障、东西方人权价值观比较。本届研讨会由西南政法大学人权研究院和重庆市亦格社会发展促进中心承办。

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 02 版）

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