新华社重庆6月8日电（记者刘恩黎、黄伟）国务委员兼外长王毅7日在重庆同出席纪念中国—东盟建立对话关系30周年特别外长会的部分东盟国家外长和东盟秘书长分别举行双边会见。

会见东盟轮值主席国文莱外交主管部长艾瑞万时，王毅表示，中方愿同文方弘扬传统友好，深化抗疫合作，高质量共建“一带一路”，推动中文战略合作伙伴关系保持健康发展势头。艾瑞万表示，文方愿继续发挥积极作用，同中方加强沟通协调，共享中国发展经验，进一步提升东盟—中国合作的质量和水平。

会见新加坡外长维文时，王毅表示，中方愿同新加坡政府以及人民行动党加强治国理政经验交流，密切沟通协调，共同应对疫情考验和百年变局挑战，推动两国关系不断迈上新台阶。维文表示，新方愿与中方切实发挥“陆海新通道”重要作用，深化共建“一带一路”，共同促进地区和世界经济复苏。

会见印度尼西亚外长蕾特诺时，王毅表示，中方高度重视中印尼关系，愿推动中印尼全面战略伙伴关系不断向前发展，壮大发展中国家力量，为维护本地区和世界和平与发展作出新贡献。蕾特诺表示，印尼高度重视东盟中国关系发展，希同中方开展更多实质性合作，更好应对后疫情时期挑战，实现更大互利共赢。

会见菲律宾外长洛钦时，王毅表示，中方愿同菲方本着朋友之间不相互示强、邻居之间相互照顾的“友邻之道”，推动中菲关系更加健康稳定向前发展。洛钦表示，希望双方进一步密切高层交往，加快推动经贸、基础设施、网络安全等领域合作。菲方愿以更加友好和有效的外交方式与中方保持沟通。

会见东盟秘书长林玉辉时，王毅表示，30年来，中国东盟关系取得跨越式发展。希望秘书处更好发挥桥梁作用，与中方共同推动中国东盟合作开辟更广阔前景。林玉辉表示，站在新的历史起点，东盟愿同中方共同努力，坚定维护地区和平稳定，全力促进地区经济复苏，不断提升东盟中国关系发展水平。

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